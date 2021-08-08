Вкусно, полезно и просто: нутрициолог рассказала, как легко приготовить арбузный сорбет

Наступает сезон самого вкусного летнего лакомства! В жаркую погоду всей семье особенно придется по вкусу простой и полезный арбузный сорбет.
Нутрициолог Анна Биоториум поделилась в своем блоге Instagram рецептом, который легко повторить в домашних условиях.
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Арбуз - одно из главных летних лакомств (фото: pexels.com)
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Арбуз нужно нарезать кубиками, а после заморозить.
Если вы сначала сделаете мороженое, а потом заморозите, то у вас получится рассыпчатый лед, что тоже вкусно, но не так красиво и удобно при поедании.
Вынимаем после заморозки.
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