UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вкусно, полезно и просто: нутрициолог рассказала, как легко приготовить арбузный сорбет

Автор: Татьяна Турчаникова

Наступает сезон самого вкусного летнего лакомства! В жаркую погоду всей семье особенно придется по вкусу простой и полезный арбузный сорбет.

Нутрициолог Анна Биоториум поделилась в своем блоге Instagram рецептом, который легко повторить в домашних условиях.

Арбузный сорбет, ингредиенты

  • 3 чашки (1 чашка - 250 мл) замороженного арбуза
  • 2 / 3 чашки кокосового молока
  • 2 ч. ложки сока лайма (по желанию)
  • свежая мята (по желанию)

Приводит к опасным последствиям: диетолог рассказала, стоит ли худеть на арбузах

Арбуз - одно из главных летних лакомств (фото: pexels.com)

От паразитов, вирусов и микробов: нутрициолог дала список антипаразитарных продуктов

Способ приготовления арбузного сорбета

  1. Арбуз нужно нарезать кубиками, а после заморозить.

  2. Если вы сначала сделаете мороженое, а потом заморозите, то у вас получится рассыпчатый лед, что тоже вкусно, но не так красиво и удобно при поедании.

  3. Вынимаем после заморозки.

  4. Дальше! Все, что нам нужно: смешать все ингредиенты в блендере.
  5. По желанию, можно добавить свежую мяту, базилик или сок лайма. Я люблю сочетание арбуза и лайма. Прокручиваем до однородного мягкого состояния.
  6. Подаем, остальное убираем в морозильную камеру. Приятного аппетита!

Раньше нутрициолог рассказала, как легко помочь печени очиститься.

Читайте LITE в Google News
рецептырецептЗдоровое питаниеЗдоровая еда