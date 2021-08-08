Смачно, корисно і просто: нутриціолог розповіла, як легко приготувати кавуновий сорбет

Настає сезон найсмачніших літніх ласощів! У спекотну погоду всій родині особливо припаде до смаку простий і корисний кавуновий сорбет.
Нутриціолог Анна Біоторіум поділилася у своєму блозі Instagram рецептом, який легко повторити в домашніх умовах.
Призводить до небезпечних наслідків: дієтолог розповіла, чи варто худнути на кавунах
Кавун - одна з головних літніх ласощів (фото: pexels.com)
Від паразитів, вірусів і мікробів: нутриціолог дала список антипаразитарних продуктів
Кавун потрібно нарізати кубиками, а після заморозити.
Якщо ви спочатку зробите морозиво, а потім заморозите, то у вас вийде розсипчастий лід, що теж смачно, але не так красиво і зручно при поїданні.
Виймаємо після заморозки.
Раніше нутриціолог розповіла, як легко допомогти печінці очиститися.