Для всей семьи: нутрициолог дала рецепт полезного завтрака за 10 минут

Многие активне люди задаються вопросмо: что съесть на завтрак, чтобы быстро и полезно? Другие - мечтают о такой еде по утрам, которая еще и поможет похудеть.
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram рассказала, что съесть утром, чтобы еда удовлетворила запросы и первых, и вторых.
Этот завтрак подойдет каждому члену семьи - и его можно приготовить за 10 минут. Но он будет сбаллансированным, питательным, исцеляющим, противовоспалительным, быстрым и простым.
Такой завтрак содержит:
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Рецепт
Ингредиенты
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Приготовление:
Пробейте все ингредиенты блендером.
Подавайте с овощами - палочками моркови, сельдерея, салатными листьями.
10 минут - и ваш суперсбалансированный завтрак готов!
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