Для всієї родини: нутриціолог дала рецепт корисного сніданку за 10 хвилин

Багато активні люди задаються вопрос: що з'їсти на сніданок, щоб швидко і корисно? Інші - мріють про таку їжу вранці, яка ще й допомогла би схуднути.
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram розповіла, що з'їсти вранці, щоб їжа задовольнила запити і перших, і других.
Цей сніданок підійде кожному члену сім'ї - і його можна приготувати за 10 хвилин. Але він буде збалансованим, поживним, цілющим, протизапальним, швидким і простим.
Такий сніданок містить:
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Рецепт
Інгредієнт
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Приготування:
Пробийте всі інгредієнти блендером.
Подавайте з овочами-паличками моркви, селери, салатним листям.
10 хвилин - і ваш суперсбалансований сніданок готовий!
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