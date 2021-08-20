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Для всієї родини: нутриціолог дала рецепт корисного сніданку за 10 хвилин

Автор: Тетяна Турчанікова

Багато активні люди задаються вопрос: що з'їсти на сніданок, щоб швидко і корисно? Інші - мріють про таку їжу вранці, яка ще й допомогла би схуднути.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram розповіла, що з'їсти вранці, щоб їжа задовольнила запити і перших, і других.

Цей сніданок підійде кожному члену сім'ї - і його можна приготувати за 10 хвилин. Але він буде збалансованим, поживним, цілющим, протизапальним, швидким і простим.

Що приготувати вранці, щоб поживно і смачно? (фото: pexels.com)

Такий сніданок містить:

  • рослинний легкозасвоюваний білок
  • жир
  • лимон і спеції для полегшення травлення
  • овочі, які добре засвоїться, завдяки поєднанню з білком і жирами

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Часниково-лимонний кешью хумус

Рецепт

Інгредієнт

  • 200 г замоченого кешью
  • 200 г відвареного нуту
  • До 10 ст. л. відвару нуту або води
  • 4 ст. л. оливкової олії
  • 4 ст. л. соку лимона
  • 1 ст. л. петрушки
  • 6 зубчиків чорного часнику або 3 зубчики звичайного
  • 1 / 4 ч. л. солі
  • 1 / 8 ч. л. підсмаженого на сухій сковороді кмину або зіри, протертої в ступці

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Приготування:

Пробийте всі інгредієнти блендером.

Подавайте з овочами-паличками моркви, селери, салатним листям.

10 хвилин - і ваш суперсбалансований сніданок готовий!

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