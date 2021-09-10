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Заболевание образа жизни: врач-эндокринолог рассказала, как не допустить диабет

Автор: Татьяна Турчаникова

Диабет дает серьезные осложнения на все системы организма, в перспективе ограничивая умственные и физические возможности человека. Но перед ним есть промежуточный этап, когда можно не допустить диабет.

Преддиабет, заболевание образа жизни, когда слишком много углеводов и мало движения. Это состояние обратимо, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

"Преддиабет" - заболевание образа жизни.

  • Большое количество углеводов в рационе.
  • Малоподвижный образ жизни.
  • Гаджеты вместо прогулок на свежем воздухе.
  • Неготовность менять рацион и привычки: отказаться от сладкого, заменить быстрые углеводы полезной едой.

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Стоит пересмотреть питание (фото: pexels.com)

Это состояние абсолютно обратимо и только от вас зависит, перейдет оно в диабет или нет, сохраните вы свое здоровье или будете страдать и копить "букет" болезней.

"Предиабет" - промежуточное состояние, при котором уровень глюкозы в крови уже выше нормы (5,6 ммоль / л), но еще недостаточно высок для установления диагноза "сахарный диабет", о котором свидетельствует показатель свыше 6,1 ммоль / л.

Очень часто пациенты не испытывают никаких ощущений, даже когда уровень гликемии (содержание глюкозы в крови) повышается до 8, 10, 12 ммоль / л. Либо они проявляются слабо в виде усталости, сухости во рту, учащенного мочеиспускания и других симптомов.

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Поэтому человек редко сам обращается за медицинской помощью и состояние "преддиабета" в большинстве случаев выявляют на профосмотрах. Даже банальный анализ на глюкозу крови натощак позволяет увидеть первые изменения и назначить более углубленное обследование.

Важны не только цифры гликемии натощак, сейчас врачи всегда смотрят показатель гликированного гемоглобина.

Заменить быстрые углеводы полезной едой (фото: pexels.com)

  • Развитие "преддиабета" чаще всего начинается с нарушения толерантности к глюкозе (НТГ). При этом глюкоза в крови остается в норме в утренние часы, но при проведении перорального глюкозотолерантного теста, мы видим, что организм недостаточно эффективно утилизирует глюкозу - и через 2 часа после углеводной нагрузки глюкоза в крови все еще повышена.
  • Второе возможное нарушение углеводного обмена в рамках "преддиабета" - нарушение гликемии натощак (НГН).⠀
  • Как не допустить диабет: обратите внимание на питание, меняйте привычки, больше двигайтесь, не пренебрегайте регулярным обследованием.

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