Захворювання способу життя: лікар-ендокринолог розповіла, як не допустити діабет

"Переддіабет" - захворювання способу життя.

Велика кількість вуглеводів в раціоні.

Малорухливий спосіб життя.

Гаджети замість прогулянок на свіжому повітрі.

Неготовність змінювати раціон і звички: відмовитися від солодкого, замінити швидкі вуглеводи корисною їжею.

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Варто переглянути харчування (фото: pexels.com)

Цей стан абсолютно оборотно і тільки від вас залежить, перейде вын в діабет чи ні, збережіть ви своє здоров'я або будете страждати і збирати "букет" хвороб.

"Переддіабет" - проміжний стан, при якому рівень глюкози в крові вже вище норми (5,6 ммоль / л), але ще недостатньо високий для встановлення діагнозу "цукровий діабет", про який свідчить показник понад 6,1 ммоль / л.

Дуже часто пацієнти не відчувають ніяких відчуттів, навіть коли рівень глікемії (вміст глюкози в крові) підвищується до 8, 10, 12 ммоль / л. або вони проявляються слабо у вигляді втоми, сухості в роті, прискореного сечовипускання та інших симптомів.

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Тому людина рідко сама звертається за медичною допомогою і стан "переддіабета" в більшості випадків виявляють на профогляд. Навіть банальний аналіз на глюкозу крові натщесерце дозволяє побачити перші зміни і призначити більш поглиблене обстеження.

Важливі не тільки цифри глікемії натщесерце, зараз лікарі завжди дивляться показник глікірованного гемоглобіну.

Замінити швидкі вуглеводи корисною їжею (фото: pexels.com)