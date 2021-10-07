Заменить кофе: нутрициолог назвала лучший природный энергетик для борьбы с осенней апатией

Лопух имеет ценный химический состав: инулин, алкалоиды, обладающие противоопухолевой активностью, соли кальция, железа, хрома, селена, цинка, меди, магния, жирные кислоты, протеины, минералы, витамины групп А, В, С, Е, Р и другие биологически активные вещества.

Когда кофе еще не знает, что ему нашли замену (фото: pexels.com)

Нутритивная плотность: врач дала список самых полезных продуктов на осень

Зачем пить сок лопуха

для повышения уровня энергии.

для выведения лишней жидкости из тканей, избавления от отеков.

для нормализации функции печени и поджелудочной железы (за счет гепатопротекторного и противовоспалительного действия), улучшения работы всех систем организма

для восстанавления клеток печени, что очень важно при ее токсических поражениях.

для улучшения работы ЖКТ, снижения воспаление, нормализации уровня кислотности, заживления язв, эффективен при колитах и запорах, благодаря инулину улучшает микрофлору кишечника.

для стимулирования образования ферментов поджелудочной железы

для роста волос и против алопеции (можно втирать в корни волос, но также работает, если принимать внутрь).

для профилактики и лечения опухолевых заболеваний

для насыщения хлорофиллом

Утро начинается не с кофе, а... с лопуха (фото: pexels.com)

Я считаю сок лопуха самым мощным и работающим суперфудом. Важно, чтобы сок был отжат на правильном оборудовании из дикого лесного лопуха, собранного вдали от дорог, в экологически чистом лесу.

Способ применения: 1 - 2 бутылочки в день перед едой. Можно разбавить водой или добавить немного меда или куркумы с имбирем, чтобы смягчить горечь.