Замінити каву: нутриціолог назвала кращий природний енергетик для боротьби з осінньою апатією

Лопух має цінний хімічний склад: інулін, алкалоїди, що мають протипухлинні активністі, солі кальцію, заліза, хрому, селену, цинку, міді, магнію, жирні кислоти, протеїни, мінерали, вітаміни груп А, В, С, Е, Р та інші біологічно активні речовини.

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Навіщо пити сік лопуха

для підвищення рівня енергії

для виведення зайвої рідини з тканин, позбавлення від набряків

для нормалізації функції печінки і підшлункової залози (за рахунок гепатопротекторної і протизапальної дії), поліпшення роботи всіх систем організму

для відновлення клітин печінки, що дуже важливо при її токсичних ураженнях.

для поліпшення роботи шлунково-кишкового тракту, зниження запалення, нормалізації рівня кислотності, загоєння виразок, ефективний при колітах і запорах, завдяки інуліну покращує мікрофлору кишечника.

для стимулювання утворення ферментів підшлункової залози

для росту волосся і проти алопеції (можна втирати в корені волосся, але також працює, якщо приймати всередину).

для профілактики і лікування пухлинних захворювань

для насичення хлорофілом

Ранок починається не з кави, а... з лопуха (фото: pexels.com)

Я вважаю сік лопуха найпотужнішим і дійсно працюючим суперфудом. Важливо, щоб сік був віджатий на правильному обладнанні з дикого лісового лопуха, зібраного далеко від доріг, в екологічно чистому лісі.

Спосіб застосування: 1-2 пляшечки в день перед їжею. Можна розбавити водою або додати трохи меду або куркуми з імбиром, щоб пом'якшити гіркоту.