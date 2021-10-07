Замінити каву: нутриціолог назвала кращий природний енергетик для боротьби з осінньою апатією

Іноді вона "накриває" кожного: осіння нудьга. Апатія не випускає з-під ковдри і руйнує всі плани на день. Ніяка кава не допомагає, здається, що енергія на нулі! Що робити в таких випадках?
Пропити курс з соку лопуха - це найкраще, що можна зробити, вважає нутриціолог Вероніка Хуснутдінова.
У своєму Instagram вона радить замінити звичну ранкову каву на пляшечку соку. Через місяць кави просто більше не захочеться. Сік допомагає боротися із залежністю від кофеїну.
Лопух має цінний хімічний склад: інулін, алкалоїди, що мають протипухлинні активністі, солі кальцію, заліза, хрому, селену, цинку, міді, магнію, жирні кислоти, протеїни, мінерали, вітаміни груп А, В, С, Е, Р та інші біологічно активні речовини.
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Ранок починається не з кави, а... з лопуха (фото: pexels.com)
Я вважаю сік лопуха найпотужнішим і дійсно працюючим суперфудом. Важливо, щоб сік був віджатий на правильному обладнанні з дикого лісового лопуха, зібраного далеко від доріг, в екологічно чистому лісі.
Спосіб застосування: 1-2 пляшечки в день перед їжею. Можна розбавити водою або додати трохи меду або куркуми з імбиром, щоб пом'якшити гіркоту.
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