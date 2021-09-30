ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Не затягивайте с проблемой: диетолог назвала 10 главных симптомов плохой работы ЖКТ

Новина українською →
Четверг 30 сентября 2021 09:07
Не затягивайте с проблемой: диетолог назвала 10 главных симптомов плохой работы ЖКТ Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Одним из признаков здоровья ЖКТ является усвоение белка. Если с этим возникают сложности, это может сигнализировать о проблемах с желудком.

Об этом рассказала в своем Instagram диетолог Марина Сергеева. Она назвала также симптомы, которые указывают на то, что с ЖКТ есть проблемы, и рассказала, как наладить пищеварение.

Не затягивайте с проблемой: диетолог назвала 10 главных симптомов плохой работы ЖКТУсвояемость белка должна быть нормальная (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Расскажу, как должно быть в идеале.

  • Допустим, поели вы мясо. Оно попало в желудок. Соляная кислота в желудке подготавливает белок к расщеплению. Происходит денатурация, крупные молекулы разворачиваются и пепсин, фермент который присутствует в желудочном соке, начинает частично переваривать белки.
  • Дальше пища попадает в двенадцатиперстную кишку, в которую выбрасываются ферменты поджелудочной железы. Белки окончательно расщепляются на аминокислоты, и дальше в тонком кишечнике идет всасывание их в кровоток.
  • Потом аминокислоты попадают в печень, где они продолжают свою работу. На этом пока остановимся. В целом, процесс, думаю, понятен.

Вроде все просто. В чем проблема? Их две: низкая кислотность желудка и дефицит ферментов, которые должна вырабатывать поджелудочная железа. И это серьезно. В своей практике я это вижу постоянно. В не зависимости от возраста, 90% населения страдает этими проблемами.

Срочно заменить: врач назвала продукт, уничтожающий витамины и минералы в организме

Как заподозрить проблемы с ЖКТ: на какие симптомы обратить внимание

  • тяжесть в желудке после приема белковой пищи
  • пища очень долго находится в желудке
  • вздутие живота и отхождение воздуха после еды
  • аллергические реакции на еду, витамины, лекарства
  • плохой запах изо рта, от тела
  • стойкий гнилостный запах в туалете
  • запоры или диарея, поел - тут же сходил в туалет
  • стойкая анемия (железодефицит)
  • выпадение волос
  • проблемы с суставами

Не затягивайте с проблемой: диетолог назвала 10 главных симптомов плохой работы ЖКТЧтобы желудок работал, как часы (фото: pexels.com)

Эти симптомы очень ярко сигнализируют о неблагополучии работы ЖКТ. Диагностика это обязательно подтвердит. Понаблюдайте за собой и своими близкими. Думаю, что быстро "поставите диагноз".

Нужен только детям и пожилым: врач назвала неизвестную правду о витамине D

Что делать: как наладить работу кишечника?

Работать над этими проблемами. Поднимать кислотность желудка, восстанавливать работу поджелудочной железы.⠀

Наверное, я удивлю людей, которые годами посещают гастроэнтеролога, но никак не могут вылечить ЖКТ. Это все можно исправить за месяц, максимум два. Зависит от сложности ситуации и вашей дисциплинированности.

Узнали симптомы? Рекомендую с этим не затягивать и обратиться к специалисту по питанию.

Раньше нутрициолог назвала самый полезный продукт на осень и зиму.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украинцам готовы платить 110 тыс. грн в месяц: где и кому именно
Украинцам готовы платить 110 тыс. грн в месяц: где и кому именно