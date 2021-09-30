Не затягивайте с проблемой: диетолог назвала 10 главных симптомов плохой работы ЖКТ
Одним из признаков здоровья ЖКТ является усвоение белка. Если с этим возникают сложности, это может сигнализировать о проблемах с желудком.
Об этом рассказала в своем Instagram диетолог Марина Сергеева. Она назвала также симптомы, которые указывают на то, что с ЖКТ есть проблемы, и рассказала, как наладить пищеварение.
Усвояемость белка должна быть нормальная (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Расскажу, как должно быть в идеале.
- Допустим, поели вы мясо. Оно попало в желудок. Соляная кислота в желудке подготавливает белок к расщеплению. Происходит денатурация, крупные молекулы разворачиваются и пепсин, фермент который присутствует в желудочном соке, начинает частично переваривать белки.
- Дальше пища попадает в двенадцатиперстную кишку, в которую выбрасываются ферменты поджелудочной железы. Белки окончательно расщепляются на аминокислоты, и дальше в тонком кишечнике идет всасывание их в кровоток.
- Потом аминокислоты попадают в печень, где они продолжают свою работу. На этом пока остановимся. В целом, процесс, думаю, понятен.
Вроде все просто. В чем проблема? Их две: низкая кислотность желудка и дефицит ферментов, которые должна вырабатывать поджелудочная железа. И это серьезно. В своей практике я это вижу постоянно. В не зависимости от возраста, 90% населения страдает этими проблемами.
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Как заподозрить проблемы с ЖКТ: на какие симптомы обратить внимание
- тяжесть в желудке после приема белковой пищи
- пища очень долго находится в желудке
- вздутие живота и отхождение воздуха после еды
- аллергические реакции на еду, витамины, лекарства
- плохой запах изо рта, от тела
- стойкий гнилостный запах в туалете
- запоры или диарея, поел - тут же сходил в туалет
- стойкая анемия (железодефицит)
- выпадение волос
- проблемы с суставами
Чтобы желудок работал, как часы (фото: pexels.com)
Эти симптомы очень ярко сигнализируют о неблагополучии работы ЖКТ. Диагностика это обязательно подтвердит. Понаблюдайте за собой и своими близкими. Думаю, что быстро "поставите диагноз".
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Что делать: как наладить работу кишечника?
Работать над этими проблемами. Поднимать кислотность желудка, восстанавливать работу поджелудочной железы.⠀
Наверное, я удивлю людей, которые годами посещают гастроэнтеролога, но никак не могут вылечить ЖКТ. Это все можно исправить за месяц, максимум два. Зависит от сложности ситуации и вашей дисциплинированности.
Узнали симптомы? Рекомендую с этим не затягивать и обратиться к специалисту по питанию.
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