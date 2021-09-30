Не затягуйте з проблемою: дієтолог назвала 10 головних симптомів поганої роботи шлунково-кишкового тракту

Однією з ознак здоров'я шлунково-кишкового тракту є засвоєння білка. Якщо з цим виникають складнощі, це може сигналізувати про проблеми зі шлунком.

Про це розповіла у своєму Instagram дієтолог Марина Сергєєва. Вона назвала також симптоми, які вказують на те, що зі шлунково-кишковим трактом проблеми, і розповіла, як налагодити травлення.

Засвоюваність білка повинна бути нормальна (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Розповім, як має бути в ідеалі.

Припустимо, поїли ви м'ясо. Воно потрапило в шлунок. Соляна кислота в шлунку готує білок до розщеплення. Відбувається денатурація, великі молекули розгортаються і пепсин, фермент який присутній в шлунковому соку, починає частково перетравлювати білки.

Далі їжа потрапляє в дванадцятипалу кишку, в яку викидаються ферменти підшлункової залози. Білки остаточно розщеплюються на амінокислоти, і далі в тонкому кишечнику йде всмоктування їх в кровотік.

Потім амінокислоти потрапляють в печінку, де вони продовжують свою роботу. На цьому поки зупинимося. В цілому, процес, думаю, зрозумілий.

Начебто все просто. У чому проблема? Їх дві: низька кислотність шлунка і дефіцит ферментів, які повинна виробляти підшлункова залоза. І це серйозно. У своїй практиці я це бачу постійно. В не залежності від віку, 90% населення страждає цими проблемами.

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Як запідозрити проблеми зі шлунково-кишковим трактом: на які симптоми звернути увагу

тяжкість в шлунку після прийому білкової їжі

їжа дуже довго знаходиться в шлунку

здуття живота і відходження повітря після їжі

алергічні реакції на їжу, вітаміни, ліки

поганий запах з рота, від тіла

стійкий гнильний запах в туалеті

запори або діарея, поїв - тут же сходив в туалет

стійка анемія (железодефицит)

випадання волосся

проблеми з суглобами

Щоб шлунок працював, як годинник (фото: pexels.com)

Ці симптоми дуже яскраво сигналізують про неблагополуччя роботи шлунково-кишкового тракту. Діагностика це обов'язково підтвердить. Поспостерігайте за собою і своїми близькими. Думаю, що швидко "поставите діагноз".

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Що робити: як налагодити роботу кишечника?

Працювати над цими проблемами. Піднімати кислотність шлунка, відновлювати роботу підшлункової залози.⠀

Напевно, я здивую людей, які роками відвідують гастроентеролога, але ніяк не можуть вилікувати шлунково-кишковий тракт. Це все можна виправити за місяць, максимум два. Залежить від складності ситуації і вашої дисциплінованості.

Дізналися симптоми? Рекомендую з цим не затягувати і звернутися до фахівця з харчування.