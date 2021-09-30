Не затягивайте с проблемой: диетолог назвала 10 главных симптомов плохой работы ЖКТ

Одним из признаков здоровья ЖКТ является усвоение белка. Если с этим возникают сложности, это может сигнализировать о проблемах с желудком.
Об этом рассказала в своем Instagram диетолог Марина Сергеева. Она назвала также симптомы, которые указывают на то, что с ЖКТ есть проблемы, и рассказала, как наладить пищеварение.
Расскажу, как должно быть в идеале.
Вроде все просто. В чем проблема? Их две: низкая кислотность желудка и дефицит ферментов, которые должна вырабатывать поджелудочная железа. И это серьезно. В своей практике я это вижу постоянно. В не зависимости от возраста, 90% населения страдает этими проблемами.
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Эти симптомы очень ярко сигнализируют о неблагополучии работы ЖКТ. Диагностика это обязательно подтвердит. Понаблюдайте за собой и своими близкими. Думаю, что быстро "поставите диагноз".
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Что делать: как наладить работу кишечника?
Работать над этими проблемами. Поднимать кислотность желудка, восстанавливать работу поджелудочной железы.⠀
Наверное, я удивлю людей, которые годами посещают гастроэнтеролога, но никак не могут вылечить ЖКТ. Это все можно исправить за месяц, максимум два. Зависит от сложности ситуации и вашей дисциплинированности.
Узнали симптомы? Рекомендую с этим не затягивать и обратиться к специалисту по питанию.
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