Для здоровья и энергии: нутрициолог дала список продуктов, нужных в каждом холодильнике

Бывает, собираешься в супермаркет покупать продукты на неделю, а оказавшись в магазине, не знаешь, что складывать в корзину.
Нутрициолог Анна Биоториум рассказала в своем Instagram, что стоит всегда держать в холодильнике: для здоровья, энергии и хорошего настроения всей семьи.
В Аюрведе гхи считается лекарственным средством, обладающим омолаживающим и тонизирующим действиями.
Масло увеличивает огонь пищеварения и помогает работе иммунитета, улучшает работу кишечника, питает костный и головной мозг, нервную ткань и оказывает благотворное действие на все тонкие части тела.
Сыну кладу в кашу - почти столовую ложку. Банка у нас уходит за несколько дней. Составляйте свой завтрак из жиров и белков - и вы получите совершенно другую энергию, это будет благодарность ваших клеток, которые, состоят из белка и жира.
Гхи устойчиво при нагревании и не превращается в трансжир - активный источник преждевременного старения.
Результат удивит: нутрициолог назвала три привычки в питании, которые продлят молодость⠀
Способствует стабилизации холестерина в крови (содержит лауриновую кислоту)
Беру их на ферме, где коровы и козы в свободном выпасе и не знают, что такое антибиотики.
Счтаю, нельзя лишать себя и своих детей кисломолочных продуктов: они богаты белком, минералами и пробиотиками.
Творог действует на нервную систему, он улучшает энергетику организма и дает бодрость.
Сытно и полезно: нутрициолог назвала лучший завтрак для продления молодости
Но, он обладает охлаждающим действием и может вызывать склонность к простудам, а также к воспалительным процессам в суставах и позвоночнике, поэтому часто его рекомендуют исключать в холодное время года. Есть секрет - если в творог добавить гхи, то это можно поменять свойства творога и наслаждаться даже в лютую зиму.
Йогурт тоже воздействует на нервную систему, однако обладает успокаивающим охлаждающим воздействием, в отличие от творога, который ее активизирует. Он активизирует движение энергии в организме, придает человеку бодрость и психический тонус.
Раньше нутрициолог дала рецепт полезного домашнего мороженого.