Для здоров'я та енергії: нутриціолог дала список продуктів, потрібних у кожному холодильнику

Буває, збираєшся в супермаркет купувати продукти на тиждень, а опинившись в магазині, не знаєш, що складати в кошик.
Нутриціолог Анна Біоторіум розповіла у своєму Instagram, що варто завжди тримати в холодильнику: для здоров'я, енергії і гарного настрою усієї родини.
В Аюрведі дхі вважається лікарським засобом, що володіє омолоджуючу і тонізуючу діями.
Масло збільшує вогонь травлення і допомагає роботі імунітету, покращує роботу кишечника, живить кістковий і головний мозок, нервову тканину і надає благотворну дію на всі тонкі частини тіла.
Синові кладу в кашу - майже столову ложку. Банка у нас йде за кілька днів. Складайте свій сніданок з жирів і білків - і ви отримаєте зовсім іншу енергію, це буде вдячність ваших клітин, які, складаються з білка і жиру.
Дхі стійко при нагріванні і не перетворюється в трансжир - активне джерело передчасного старіння.
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Сприяє стабілізації холестерину в крові (містить лауриновую кислоту)
Беру їх на фермі, де корови і кози у вільному випасі і не знають, що таке антибіотики.
Счтаю, не можна позбавляти себе і своїх дітей кисломолочних продуктів: вони багаті білком, мінералами і пробіотиками.
Сир діє на нервову систему, він покращує енергетику організму і дає бадьорість.
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Але, він володіє охолоджуючим дією і може викликати схильність до застуд, а також до запальних процесів в суглобах і хребті, тому часто його рекомендують виключати в холодну пору року. Є секрет - якщо в сир додати дхі, то це може поміняти властивості сиру, тож можна нам насолоджуватися навіть в люту зиму.
Йогурт теж впливає на нервову систему, проте має заспокійливу охолоджуючу дію, на відміну від сиру, який її активізує. Він активізує рух енергії в організмі, надає людині бадьорість і психічний тонус.
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