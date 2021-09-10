ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Для здоровья и стройности: диетолог рассказала, что есть, чтобы оставаться молодой

Новина українською →
Пятница 10 сентября 2021 09:09
Для здоровья и стройности: диетолог рассказала, что есть, чтобы оставаться молодой Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Что есть, чтобы всегда оставаться молодой, здоровой и красивой? В погоне за стройностью женщины часто допускают одну фатальную ошибку. Исключают из рациона жиры.

Их логику можно понять: жиры - это калории. Калории - это лишний вес. Но калории калориям рознь, об этом напомнила в своем Instagram врач-диетолог Марина Сергеева.

Для здоровья и стройности: диетолог рассказала, что есть, чтобы оставаться молодойКалории - это лишний вес, но калории калориям рознь (фото: pexels.com)

Чего не знают многие, жиры (холестерин) - это наши стероидные гормоны. Гормоны надпочечников и половых желёз. Холестерин необходим для синтеза этих самых гормонов.⠀

Пока молоды, организм худо-бедно справляется с низкожировым питанием. Но после 40 лет, а у кого-то раньше появляются первые признаки старения. Как раз в этом возрасте начинается физиологическое снижение гормонов. В первую очередь это заметно на коже. Она сохнет и покрывается морщинками. Пропадает блеск в глазах, тускнеют волосы, снижается либидо.

Женская молодость и красота: врач назвала всего три гормона, за которыми крайне важно следить

Для здоровья и стройности: диетолог рассказала, что есть, чтобы оставаться молодойОчень многое зависит от качества питания (фото: pexels.com)

Домашний пробиотик: нутрициолог назвала простой продукт для улучшения микрофлоры желудка

Мой совет: проконтролируйте свой рацион в плане качественных жиров. Тут важны и животные и растительные. Исключите дефицит витамина А. Он тоже принимает участие в синтезе половых гормонов.

И лайфхак для сладкоежек: увеличив количество жиров в рационе, вы избавитесь от тяги к сладкому. Помните, углеводы - это не путь к молодости и красоте. От них полнеют и стареют.

Раньше нутрициолог рассказала, как почистить кишечник в домашних условиях.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину возвращаются мощные грозы и похолодание: названа дата
В Украину возвращаются мощные грозы и похолодание: названа дата