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Для здоров'я і стрункості: дієтолог розповіла, що їсти, щоб залишатися молодою

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П'ятниця 10 вересня 2021 09:09
Для здоров'я і стрункості: дієтолог розповіла, що їсти, щоб залишатися молодою Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Що їсти, щоб завжди залишатися молодою, здоровою і красивою? У гонитві за стрункістю жінки часто допускають одну фатальну помилку. Виключають з раціону жири.

Їх логіку можна зрозуміти: жири - це калорії. Калорії - це зайва вага. Але калорії різняться від інших калорій, про це нагадала в своєму Instagram лікар-дієтолог Марина Сергєєва.

Для здоров'я і стрункості: дієтолог розповіла, що їсти, щоб залишатися молодоюКалорії - це зайва вага, але калорії різняться від інших калорій (фото: pexels.com)

Чого не знають багато, жири (холестерин) - це наші стероїдні гормони. Гормони надниркових залоз і статевих залоз. Холестерин необхідний для синтезу цих самих гормонів.⠀

Поки молоді, організм погано -бідно справляється з низкожировим харчуванням. Але після 40 років, а у кого-то раніше з'являються перші ознаки старіння. Якраз в цьому віці починається фізіологічне зниження гормонів. В першу чергу це помітно на шкірі. Вона сохне і покривається зморшками. Пропадає блиск в очах, тьмяніє волосся, знижується лібідо.

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Для здоров'я і стрункості: дієтолог розповіла, що їсти, щоб залишатися молодоюДуже багато залежить від якості харчування (фото: pexels.com)

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Моя порада: проконтролюйте свій раціон в плані якісних жирів. Тут важливі і тварини і рослинні. Виключіть дефіцит вітаміну А, він теж бере участь в синтезі статевих гормонів.

І лайфхак для ласунів: збільшивши кількість жирів в раціоні, ви позбудетеся від тяги до солодкого. Пам'ятайте, вуглеводи - це не шлях до молодості і краси. Від них повніють і старіють.

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