Без жертв і шкоди для здоров'я: лікар-дієтолог розповіла, як швидко схуднути

"Як швидко схуднути?", - питання , яке хвилює дуже і дуже багатьох - і яке дуже часто задають спеціалістам з харчування.

Відповідь проста: без шкоди для здоров'я - ніяк, вважає лікар-дієтолог Марина Сергєєва. Можна, звичайно, поголодувати тиждень і скинути 3-4 кг, але до чого такі жертви? Лікар у своєму Instagram розповіла, як правильно підібрати дієту, щоб худнути зі знаком плюс для всього організму.

Якщо ви йдете на якісь експерименти, ви повинні розуміти, які можуть бути наслідки. Взяти, наприклад, схуднення - детокс на овочевих і фруктових соках. Поясню, чому я не стала б це робити: Сік, на відміну від цілого фрукта або овоча, втрачає свою цінність в плані клітковини. Якщо немає клітковини, то корисна морква, наприклад, перетворюється в швидкий вуглевод, а це шлях до інсулінорезистентності і діабету Якщо в раціоні довгий час немає жирів - це призводить до застою жовчі. А якщо така ситуація триває довго і регулярно, то жовчнокам'яна хвороба буквально гарантована, рано чи пізно. Велика кількість соків буде дратувати слизову шлунка, якщо є ерозії і напружувати підшлункову залозу.⠀ Ось так, по пунктах можна розкласти будь-яку "чудо-дієту". Чи варті пара зайвих кг таких ризиків? Звичайно ні. Готується швидко і не набридає: нутриціолог дала рецепт смачного і корисного сніданку Найкраща дієта - збалансоване харчування (фото: pexels.com)⠀ Призводить до передчасного старіння: лікар розповіла, чому виникає дефіцит заліза Як правильно підібрати дієту Вибираючи для себе дієту для зниження ваги, ви точно повинні розуміти: наскільки вона збалансована по нутрієнтам?

чи буде ваш організм отримувати всі необхідні вітаміни і мінерали або піде в жорсткий дефіцит?

якщо у вас є захворювання шлунково-кишкового тракту, чи не посилиться проблема?

чи впорається ваш шлунково-кишковий тракт з великою кількістю білка (дієта Дюка) або жирів (кето дієта)? І так далі… Як розібратися з цими питаннями не маючи спеціальних знань, я не знаю. Але знаю, що багато людей, не замислюючись про наслідки, готові ставити експерименти зі своєю вагою, не розуміючи, що завдають шкоди своєму здоров'ю.