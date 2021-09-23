Готов дальше открываться Злате: участник "Холостячки 2" разоткровенничался о планах в шоу

Отметим, что компания Ильи занимается производством товаров из кожи. Мужчина в разводе, есть дочь.

По его словам, целью на проекте есть "построение настоящих искренних отношений".



"У меня вроде бы все есть в жизни, что делает меня счастливым. Единственное, чего мне действительно не хватает, так это ЛЮБИМОГО человека рядом… После развода я долгое время не хотел отношений и был уверен, что никогда больше я не ЖЕНЮСЬ! Мне одному было очень хорошо, но спустя время, я понял, что Я НЕ ХОЧУ БЫТЬ ОДИН. И самое главное, и самое ценное, что есть в жизни - это СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ", - поделился Закорецкий.

Илья Закорецкий раскрыл, почему решился на участие в "Холостячке" (фото: instagram.com/borodachch)

Бизнесмен надеется, что под прицелом камер будет сложнее лгать и притворяться, посколько в его жизни уже был подобный неприятный опыт.



"Да, я пытался после развода строить отношения, но это были самые болезненные мои отношения, всему виной ЛОЖЬ и ИЗМЕНЫ... НЕ ХОЧУ ОБ ЭТОМ! "Так, зачем же тогда идти на проект, ведь отношения можно построить и в обычной жизни", - скажете вы. - Да! Вы безусловно правы, но есть одно но, которого, к сожалению, нет в повседневной жизни. Под прицелом большого количества камер и пар глаз, которые смотрят, сложно играть, а тем более, быть неискренним или врать", - рассказал Илья.

На кастинге он был максимально искренним и считает, что именно это и стало причиной того, что его взяли в шоу.



"Я смотрел первый сезон "Холостячка", где все было открыто… И когда узнал, что главной холостячкой второго сезона будет невероятная Злата Огневич, сразу же заполнил анкету на участие в проекте с надеждой, а вдруг получится. И тут звонок с проекта: "Приезжайте на кастинг!" Я даже не поверил, переспросил, точно ли мне звонили и приглашали. Тогда я быстро собрался и поехал в Киев… По дороге я принял решение, что буду искренним и честным во время кастинг-интервью, таким какой я есть, со всеми своими достоинствами и недостатками. А там, пусть сами решают, брать ли меня в проект или нет! Когда мне сообщили, что я в числе участников, это был сначала шок! Но я решил, раз жизнь дает мне такой шанс, то им нужно воспользоваться, а вдруг?!" - признался участник.

Илья надеется построить искренние отношения на проекте (фото: instagram.com/holostyakstb)

Закорецкий уверен, что это проект все же о любви и готов открыться еще больше перед главной героиней.



"Сейчас понимаю, что как раз из-за моей искренности, я в 16-ке холостяков и готов дальше открываться на проекте Злате. Ведь это проект о любви, а не о том, кто известнее, у кого больше денег, или у кого какой статус! Но самое главное, что я могу сказать, Я ни капли НЕ ЖАЛЕЮ! Благодарен каждому из команды, благодарен Злате, благодарен судьбе за такую возможность", - подытожил предприниматель.