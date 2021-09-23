Готовий далі відкриватися Златі: учасник "Холостячки 2" розговорився про плани в шоу

Відзначимо, що компанія Іллі займається виробництвом товарів зі шкіри. Чоловік в розлученні, є дочка.

За його словами, метою на проекті є "побудова справжніх щирих стосунків".



"У мене начебто все є в житті, що робить мене щасливим. Єдине, чого мені дійсно не вистачає, так це коханої людини поруч ... Після розлучення я довгий час не хотів відносин і був упевнений, що ніколи більше я не одружуся! Мені одному було дуже добре, але через час, я зрозумів, що я не хочу бути один. І найголовніше, і найцінніше, що є в житті - це щаслива СІМ'Я", - поділився Закорецький.

Ілля Закорецький розкрив, чому зважився на участь у "Холостячці" (фото: instagram.com/borodachch)

Бізнесмен сподівається, що під прицілом камер буде складніше брехати і прикидатися, оскільки в його житті вже був подібний неприємний досвід.



"Так, я намагався після розлучення будувати відносини, але це були найболючіші мої відносини, всьому виною брехня і зради... НЕ ХОЧУ ПРО ЦЕ! "Так, навіщо ж тоді йти на проект, адже відносини можна побудувати і в звичайному житті", - скажете ви. - Так! Ви безумовно праві, але є одне але, якого, на жаль, немає в повсякденному житті. Під прицілом великої кількості камер і пар очей, які дивляться, складно грати, а тим більше, бути нещирим або брехати", - розповів Ілля.

На кастингу він був максимально щирим і вважає, що саме це і стало причиною того, що його взяли в шоу.



"Я дивився перший сезон" Холостячка", де все було відкрито... і коли дізнався, що головною холостячкою другого сезону буде неймовірна Злата Огневич, відразу ж заповнив анкету на участь у проекті з надією, а раптом вийде. І тут дзвінок з проекту: "Приїжджайте на кастинг!" Я навіть не повірив, перепитав, чи точно мені дзвонили і запрошували. Тоді я швидко зібрався і поїхав до Києва... по дорозі я прийняв рішення, що буду щирим і чесним під час кастинг-інтерв'ю, таким, яким я є, з усіма своїми достоїнствами і недоліками. А там, нехай самі вирішують, чи брати мене в проект чи ні! Коли мені повідомили, що я в числі учасників, це був спочатку шок! Але я вирішив, раз життя дає мені такий шанс, то їм потрібно скористатися,А раптом?!" - зізнався учасник.

Ілля сподівається побудувати щирі стосунки на проекті (фото: instagram.com/holostyakstb)

Закорецький впевнений, що це проект все ж про кохання і готовий відкритися ще більше перед головною героїнею.



"Зараз розумію, що якраз через мою щирість, я в 16-ці холостяків і готовий далі відкриватися на проекті Златі. Адже це проект про кохання, а не про те, хто відоміший, у кого більше грошей, або у кого який статус! Але найголовніше, що я можу сказати, я ні краплі не шкодую! Вдячний кожному з команди, вдячний Златі, вдячний долі за таку можливість", - підсумував підприємець.