Колишня солістка "ВІА Гри" вперше стане мамою: ніжні фото з животиком

Екс"ВІА-Гра" вагітна первістком

Для того, щоб поділитися цією радісною звісткою, зірка влаштувала неймовірно ніжну та атмосферну фотосесію на березі моря, де продемонструвала свій помітно округлий животик.

На знімках Анастасія позує на тлі мальовничих скель та безкрайнього морського горизонту під лагідними променями сонця.

Для зйомки виконавиця обрала витончений образ - напівпрозору довгу сукню на тонких бретелях, рясно оздоблену сяючими лелітками.

"Моя нова ера", - підписала вона свою публікацію.

Анастасія Кожевнікова (фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova)

Хто така Анастасія Кожевнікова

Кожевнікова - українська співачка, переможниця шоу "Хочу до "ВІА Гри" (2013) та колишня солістка гурту "ВІА Гра" (2013-2018).

Народилась 26 березня 1993 в Южноукраїнську Миколаївської області.

З дитинства займалася вокалом, музикою, хореографією та акторською майстерністю, брала участь у численних творчих конкурсах. Навчалася в Київському національному університеті технологій та дизайну за спеціальністю "Менеджмент організацій".

У 2013 році стала учасницею та переможницею проєкту "Хочу до "ВІА Гри", після чого увійшла до складу гурту "ВІА Гра". У вересні 2018 року залишила колектив і розпочала сольну кар’єру.

В 2018 році вона вийшла заміж за чоловіка на ім’я Кирило, з яким була знайома ще зі школи. Свято відбулося 24 серпня - у День Незалежності України. Зазначимо, що на церемонії було багато знаменитостей, серед яких - Григорій Решетнік та Катя Осадча.