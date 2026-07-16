"На аліменти не подавала". Горбачова розкрила, як ділить опіку над дітьми з Нікітіним

Як Горбачова та Нікітін ділять опіку над дітьми

Співачка зізналася, що не подавала на аліменти. Усі питання щодо доньок Поліни та Серафими вони вирішують самостійно.

"Ні минулий раз, ні цей раз я не подавала на аліменти. Жодної регуляції, тільки на домовленостях між одне одним. Я не кажу, що це шлях до кожного. Але для мене це так. Я хочу, щоб наші стосунки регулювали двоє дорослих і адекватних людей", - сказала Горбачова.

Водночас вона наголосила, що такий підхід може підходити не всім. Якщо людина не впевнена, що після розлучення колишній партнер залишиться відповідальним, тоді питання аліментів та опіки варто врегулювати юридично.

Горбачова з доньками (фото: instagram.com/gorbachovaolga)

За словами артистки, Нікітін більше перебуває у Нью-Йорку по роботі. Це дає можливість проводити час зі старшою донькою Поліною, яка навчається в місцевому університеті.

Коли ж він приїжджає до Серафими, яка живе з мамою, Горбачова використовує цей час для навчання, подорожей або інших справ.

"Ми просто так домовились. Я намагаюсь кудись поїхати на навчання, в подорож, чи сюди (в Україну - ред.). Щоб ми набирали оцю дистанцію і більше спиралися самі на себе, навіть у батьківстві. Така регуляція", - розповіла вона.

Артистка наголосила, що не має сумнівів у тому, що колишній чоловік і без аліментів підтримуватиме дітей фінансово.

"Так, в мене є така впевненість, але я ж кажу, це дуже індивідуальний випадок. Я не можу всіх агітувати: "Довіряйте Всесвіту, він про вас попіклується". Ну, у мене такі стосунки із Всесвітом, але буває по-різному", - зазначила вона.

Горбачова та Нікітін (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Нові деталі розлучення Горбачової та Нікітіна

Як з'ясувалося, фіційно документи на розлучення колишня пара подала лише у липні, хоча не живуть разом уже понад півтора року.

За словами Ольги, процес затягнувся не через спроби відновити стосунки, а нюанси з оформленням документів у США.

Це вже друге розлучення співачки та продюсера, але воно та само проходить без конфліктів.

Саме Горбачова стала ініціаторкою розриву, оскільки більше не могла дати чоловікові тієї любові та уваги, на які він заслуговував.