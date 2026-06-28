"Не стежу". Федінчик відповів, чи вітав Денисенко з заручинами (відео)

Що сказав Федінчик про заручини Денисенко

Днями Наталка оголосила про заручини з коханим. Савраньський зробив пропозицію руки та серця під час відпочинку в Туреччині.

На новину про майбутнє весілля відреагував і Федінчик. Він наголосив, що особисте життя колишньої дружини його не стосується.

За словами актора, після розлучення вони підтримують контакт виключно з питань, пов'язаних з вихованням спільного сина. Інші теми вони не обговорюють.

"Ми не спілкуємося поза сином. Я не стежу за її життям, тому мене це не стосується. Ми не обговорюємо це. Це питання не піднімалось взагалі", - зазначив він.



Якими були заручини Денисенко та Савранського

Акторка сказала "так" в особливому місці. Юрій освідчився біля храму Аполлона, де зустрічалися Марк Антоній і Клеопатра.

Для святкового дня пара обрала білосніжні образи. Як відомо, Наталка обожнює цей колір.

Савранський став на одне коліно та вручив акторці каблучку з коштовним каменем.



Що відомо про стосунки Денисенко та Савранського

Нагадаємо, чутки про роман з'явилися ще під час розлучення акторки з Федінчиком, про яке стало відомо навесні 2025 року.

У грудні минулого року Андрій вперше розповів, як дізнався про зміни в особистому житті Денисенко. Він спитав, чи є у неї хтось інший, на що вона відповіла заперечно. Згодом він дізнався про нові стосунки з людиною з її оточення.

Сама ж акторка публічних конфліктів уникалав. Вона зазначала, що Савранський був лише другом і моделлю, який співпрацював з її брендом.

Згодом вони припинили приховувати своє кохання. Стали ділитися спільними фото та планами на майбутнє, зокрема не виключали можливість весілля.