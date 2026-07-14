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"Не до того": Положинський зробив несподіване зізнання про особисте життя

16:02 14.07.2026 Вт
2 хв
У 54 роки музикант жодного разу не мав офіційного шлюбу
aimg Наталя Крижанівська
Олександр Положинський (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Колишній фронтмен гурту "Тартак" Олександр Положинський, який після початку повномасштабної війни став на захист України, рідко ділиться подробицями особистого життя. Проте, цього разу музикант зробив виняток і чесно розповів, чи є зараз у його житті місце для кохання.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на проєкт "Ранок у великому місті".

Більше цікавого: Положинський відповів на хейт щодо своєї служби у ЗСУ

Чому артист не думає про стосунки

В інтерв'ю Олександр зізнався, що його особисте життя не змінилося - він, як і раніше, залишається холостяком. За його словами, сьогодні всі його сили та увага зосереджені на службі, тому часу й можливості будувати стосунки він просто не має.

Музикант також зазначив, що бути самому зараз навіть простіше. До того ж він звернув увагу на те, що військовослужбовці живуть у непростих умовах, тому романтика поки не є для нього пріоритетом.

"Нічого не змінилось. Я не те що затятий холостяк. Так життя складається… Зараз, коли ти в армії, якось взагалі не до цього. Самому легше. Ви ж знаєте, що військовослужбовці у нас не найбільш забезпечені люди. Я вже, мабуть, не в тому віці, коли раптом може накрити шалене кохання. Я не зарікаюся, але поки цього кохання немає. Я не в пошуку, не в статусі шукаю дружину", - поділився співак.

Що відомо про особисте життя музиканта

Олександру Положинському 54 роки. За весь цей час він жодного разу не був одружений і завжди оберігав своє особисте життя від сторонніх очей. Попри те, що в різні роки йому приписували романи з відомими українськими співачками, сам артист неодноразово спростовував ці чутки.

Водночас музикант не ставить хрест на особистому житті. Він каже, що не може передбачити, що буде в майбутньому, і не виключає, що ще може закохатися.Однак наразі свідомо не шукає партнерку й не ставить перед собою за мету створити сім'ю, адже всі його думки сьогодні пов'язані зі службою та іншими важливими справами.

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