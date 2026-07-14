"Не до того": Положинский сделал неожиданное признание о личной жизни

Почему артист не думает об отношениях

В интервью Олександр признался, что его личная жизнь не изменилась - он по-прежнему остается холостяком. По его словам, сегодня все его силы и внимание сосредоточены на службе, поэтому времени и возможности строить отношения у него просто нет.

Музыкант также отметил, что быть самому сейчас даже проще. К тому же, он обратил внимание на то, что военнослужащие живут в непростых условиях, поэтому романтика пока не является для него приоритетом.

"Ничего не изменилось. Я не то что ярый холостяк. Так жизнь складывается... Сейчас, когда ты в армии, как-то вообще не до этого. Самому легче. Вы же знаете, что военнослужащие у нас не наиболее обеспеченные люди. Я уже, наверное, не в том возрасте, когда вдруг может накрыть безумную любовь. Я не зарекаюсь, но пока этой любви нет. Я не в поиске, не в статусе ищу жену", - поделился певец.

Что известно о личной жизни музыканта

Александру Положинскому 54 года. За все это время он ни разу не был женат и всегда оберегал свою личную жизнь от посторонних глаз. Несмотря на то, что ему в разные годы приписывали романы с известными украинскими певицами, сам артист неоднократно опровергал эти слухи.

В то же время музыкант не ставит крест на личной жизни. Он говорит, что не может предсказать, что будет в будущем, и не исключает, что еще может влюбиться. Однако сознательно не ищет партнершу и не ставит перед собой цель создать семью, ведь все его мысли сегодня связаны со службой и другими важными делами.