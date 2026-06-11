"Немає нічого святого і людського". СолоХа зробила різку заяву про Цимбалюка

Як СолоХа прокоментувала конфлікт з Цимбалюком

Під час інтерв'ю артистку запитали про співпрацю з актором у виставі "Наші Кайдаші" та про те, чому вони більше не підтримують дружніх стосунків.

У відповідь СолоХа дала короткий коментар і натякнула, що розчарувалася в акторові як у людині.

"Були одні обставини, не дуже хороші. Скажу одне: той образ, який людина намагається представити як актор, і його реальні людські якості - там цього немає. Там немає нічого святого і людського. Все, більше про нього нічого не хочу говорити", - заявила співачка.

СолоХа і Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/soloha_official)

При цьому артистка не стала розкривати подробиць конфлікту та пояснювати, що саме стало причиною сварки.

Крім цього, артистка зізналася, з ким підтримує дружні стосунки в шоу-бізнесі.

"Є хороші люди. Одна з них - Ірочка Білик", - поділилася вона.

Окремо співачка згадала приємне спілкування з Тонею Матвієнко та її мамою.

"Немає часу на товариство. Але дуже теплі моменти я зараз згадую з Тонею Матвієнко. Коли ми бачимося в гримерці, завжди цікавимося, як справи, як діти. І вона така добра, щира. Я маму її пам'ятаю, Ніночку, Царство Небесне. Вона завжди була така добра людина, Тереза вона мене називала. Є хороші люди", - поділилася вона.



Що відомо про взаємини СолоХи та Цимбалюка

Нагадаємо, навесні 2025 року, коли актора оголосили новим Холостяком, в мережі почали поширюватися чутки про їхні стосунки.

Припущення виникли на тлі вагітності артистки та співпраці з актором у виставі. Згодом вони категорично заперечили ці чутки.