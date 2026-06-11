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"Нет ничего святого и человеческого". СолоХа сделала резкое заявление о Цымбалюке

20:33 11.06.2026 Чт
2 мин
Артистка рассказала, как относится к актеру после ссоры
aimg Сюзанна Аль Мариди
СолоХа и Тарас Цымбалюк (коллаж: РБК-Украина)

Украинская певица СолоХа откровенно прокомментировала конфликт с актером Тарасом Цимбалюком. Артистка призналась, что больше не поддерживает общение с коллегой, но намекнула на отношение к нему.

Как СолоХа прокомментировала конфликт с Цымбалюком

Во время интервью артистку спросили о сотрудничестве с актером в спектакле "Наші Кайдаші" и о том, почему они больше не поддерживают дружеских отношений.

В ответ СолоХа дала короткий комментарий и намекнула, что разочаровалась в актере как в человеке.

"Были одни обстоятельства, не очень хорошие. Скажу одно: тот образ, который человек пытается представить как актер, и его реальные человеческие качества - там этого нет. Там нет ничего святого и человеческого. Все, больше о нем ничего не хочу говорить", - заявила певица.

СолоХа и Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/soloha_official)

При этом артистка не стала раскрывать подробностей конфликта и объяснять, что именно стало причиной ссоры.

Кроме этого, артистка призналась, с кем поддерживает дружеские отношения в шоу-бизнесе.

"Есть хорошие люди. Одна из них - Ирочка Билык", - поделилась она.

Отдельно певица вспомнила приятное общение с Тоней Матвиенко и ее мамой.

"Нет времени на общество. Но очень теплые моменты я сейчас вспоминаю с Тоней Матвиенко. Когда мы видимся в гримерке, всегда интересуемся, как дела, как дети. И она такая добрая, искренняя. Я маму ее помню, Ниночку, Царство Небесное. Она всегда была такой добрый человек, Тереза она меня называла. Есть хорошие люди", - поделилась она.


Что известно о взаимоотношениях СолоХи и Цимбалюка

Напомним, весной 2025 года, когда актера объявили новым Холостяком, в сети начали распространяться слухи об их отношениях.

Предположения возникли на фоне беременности артистки и сотрудничества с актером в спектакле. Позже они категорически опровергли эти слухи.

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