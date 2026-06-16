Ольга Харлан вперше стала мамою: фото та ім'я новонародженої доньки

Харлан народила первістка

Знаменитість опублікувала зворушливе фото з ручкою новонародженої дитини. У спортсменки та її нареченого Луїджі Самеле народилася дівчинка.

Радісна подія сталася у неділю, 14 червня.

Також Харлан розсекретила ім’я дитини - дівчинку назвали Аріанна.

"Аріанна 14.06.2026. Мама й тато люблять тебе більше за все", - підписала вона миле фото.

Харлан народила дівчинку (фото: instagram.com/olgakharlan)

Історія кохання Ольги Харлан та Луїджі Самеле

Ольга Харлан - видатна українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка та багаторазова переможниця світових і європейських змагань. Її наречений Луїджі Самеле - відомий італійський спортсмен, володар чотирьох олімпійських нагород, призер чемпіонатів світу та триразовий чемпіон Європи.

Історія їхніх стосунків почалася понад два десятиліття тому. Вперше вони зустрілися у Франції, коли Ользі було лише 15 років, а Луїджі - 18. Італієць одразу звернув увагу на талановиту українку та навіть непомітно зробив її фото на згадку.

Згодом їхні шляхи неодноразово перетиналися на міжнародних турнірах. У той період Харлан перебувала у шлюбі з українським фехтувальником Дмитром Бойком, який також мав успіхи на світовій та європейській арені. Тому спілкування між Ольгою та Луїджі залишалося дружнім.

Після розлучення спортсменки з Бойком їхні стосунки з Самеле перейшли на новий рівень. У 2019 році вони стали парою, а у вересні 2024 року Луїджі освідчився коханій. Ольга прийняла пропозицію, і закохані готуються до весілля.

Ольга Харлан з нареченим (фото: instagram.com/olgakharlan)

Вагітність Ольги Харлан

У лютому 2026 року спортсменка поділилася радісною новиною про майбутнє поповнення в родині. Разом із Луїджі Самеле вона опублікувала зворушливе відео, яким повідомила про вагітність.

Пара оригінально розсекретила стать дитини (фото: instagram.com/olgakharlan)

Вже наступного місяця пара відкрила стать майбутньої дитини. Для цього вони влаштували ніжну фотосесію у світлих мінімалістичних тонах.

На світлинах Ольга позувала у блакитних джинсах і просторому светрі молочного відтінку, який підкреслював її вагітність, а Луїджі з любов’ю обіймав наречену.

На відміну від популярних масштабних гендер-паті, майбутні батьки обрали більш особистий і душевний спосіб поділитися новиною. Головним акцентом фотосесії став напис "It’s a girl" на животі спортсменки, який повідомив, що вони очікують на доньку.

Харлан та Самеле стали батьками дівчинки (фото: instagram.com/olgakharlan)