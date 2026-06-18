"Побачив її очі й тьохнуло". Хостікоєв розповів, як закохався в дружину-акторку

Що сказав Хостікоєв про знайомство з дружиною

За словами актора, їхня історія кохання розпочалася ще в студентські часи в театральному інституті. Тоді вони разом мали робили етюд, але він провалився.

"Вона після етюду розчулилась, їй стало неприємно. Чомусь вона подумала, що переді мною треба перепросити, хоча це було абсолютно непотрібно. Я побачив її очі, і вона мене обійняла, і я так... тьохнуло", - зізнався він.

Актор не приховує почуттів до дружини. Він вражений її особистістю, вродою та творчими успіхами.

"Вона настільки класно вихована, настільки красива, талановита жінка. Вона росте і розвивається. Як вона зараз розквітла, як вона теж загорілася цією професією, які в неї класні ролі! І вона хоче більше працювати. Мені приємно бачити її на екрані. Мені дуже з нею пощастило", - поділився він.

Хостікоєв та Рула (фото: instagram.com/anastasiia.rula)

Окремо В'ячеслав розповів, як вони з дружиною поєднують роботу та особисте життя. Вони дотримують важливого правила.

"З недавніх часів ми намагаємося розділяти. Ми прийшли додому, відпочиваємо, не спілкуємося щодо роботи. Ми розуміємо, як це важливо. Не може бути постійно робота. Треба все це розрізняти та відпочивати", - сказав він.

Водночас Хостікоєв підкреслив, що спільна професія допомагає їм краще розуміти одне одного.

"Актор з акторкою завжди матимуть більше розуміння. Є дуже багато друзів, які кажуть, що не розуміють з партнером одне одного. Важко пояснити специфіку професії, бо вона більше на емоціях", - зауважив він.

Хостікоєв про стосунки з дружиною (фото: РБК-Україна)​​​​​​​

Також В'ячеслав поділився, чи присутня у їхньому шлюбі професійна критика.

"Я не маю права на те, щоб критикувати. Може, десь порадити. Так, Настя мені радить, я їй раджу. Скоріше мені приємніше буде почути думку когось іншого", - зазначив він.

На думку актора, потрібно розуміти, де доречно ділитися своїми думками, а де - не варто.

"Я взагалі не лізу в життя інших людей. Акторська справа тієї людини - це його справа. Тим паче є режисер, є інші людини, люди, які мають право і можливість сказати якісь нюанси. Якщо ми говоримо зараз про мене, мені завжди цікаво", - пояснив він.

В інтерв'ю РБК-Україна LIFE актор також розпоів про стосунки з сестрою в РФ, гонорари акторів дубляжу та чому не спілкується зі своєю тіткою Ольгою Сумською.