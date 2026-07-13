Раптово помер Сем Нілл: що відомо про легендарного актора з "Парку Юрського періоду"

Що відомо про смерть Сема Нілла

У заяві йдеться, що актор, якому було 78 років, помер у понеділок, 13 липня, у Сіднеї (Австралія). В останні хвилини життя поруч із ним перебували рідні.

Близькі актора назвали його смерть раптовою та несподіваною. Водночас вони наголосили, що Нілл був здоровим. Сем переміг рідкісну форму онкології, про що він казав у 2023 році.

Родина також подякувала лікарям приватної лікарні Святого Вінсента за турботу й підтримку та попросила поважати їхнє право на приватність. Додаткову інформацію про прощання пообіцяли повідомити згодом.

Боровся з раком, але не втрачав оптимізму

У 2022 році у Сема Нілла діагностували ангіоімунобластну Т-клітинну лімфому третьої стадії, рідкісну форму раку крові.

Про свою боротьбу з хворобою він відверто говорив у мемуарах "Did I Ever Tell You This?", які вийшли у 2023 році. Тоді актор зізнавався, що лікування змусило його по-іншому подивитися на життя, однак він не втрачав почуття гумору й продовжував працювати.

Пізніше Нілл повідомляв, що рак відступив, хоча він залишався під наглядом медиків.

Біографія Сема Нілла

Актор народився 14 вересня 1947 року в місті Ома (Північна Ірландія). Коли йому було сім років, родина переїхала до Нової Зеландії, яку він згодом називав своїм справжнім домом.

Спочатку Нілл вивчав право, однак залишив університет і присвятив себе акторству. Його першою великою кінороботою став фільм "Сплячі пси", після якого кар’єра почала стрімко розвиватися.

Згодом він зіграв у стрічках "Моя блискуча кар’єра", "Омен 3", "Одержимість", "Полювання на Червоний Жовтень", а справжню світову популярність здобув після виходу фільму Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду", де виконав роль доктора Алана Гранта.

До цього образу актор повертався ще двічі - у "Парку Юрського періоду 3" та "Світі Юрського періоду: Домініон".

За свою кар’єру Нілл знявся у понад 150 фільмах і серіалах. Серед його найвідоміших робіт також "Фортепіано", "У пащі божевілля", "Горизонт подій", "Двохсотрічна людина", "Полювання на диких людей", "Кролик Пітер", а також серіали "Гострі картузи" і "Тюдори".

Захоплювався виноробством і цінував просте життя

Поза знімальними майданчиками Нілл багато часу проводив на власній виноробні у Новій Зеландії. Він неодноразово говорив, що робота на винограднику допомагає йому відновлювати сили після зйомок.

В одному з інтерв’ю актор зізнавався, що не боїться смерті, однак дуже хотів прожити ще багато років, щоб побачити, як дорослішають його онуки та розвивається справа, якій він присвятив частину життя.

На смерть актора відреагували політики

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон назвав Нілла одним із найвидатніших діячів національного кінематографа, який допоміг зробити новозеландське кіно відомим далеко за межами країни.

Слова співчуття також висловив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе. Він зазначив, що Нілл залишив помітний слід не лише в кіно, а й у серцях глядачів, які запам’ятають його талант, людяність і незмінне почуття гумору.