Внезапно умер Сэм Нилл: что известно о легендарном актере из "Парка Юрского периода"

Что известно о смерти Сэма Нилла

В заявлении говорится, что актер, которому было 78 лет, скончался в понедельник, 13 июля, в Сиднее (Австралия). В последние минуты жизни рядом с ним находились родные.

Близкие актера назвали его смерть внезапной и неожиданной. В то же время они подчеркнули, что Нилл был здоров. Сэм победил редкую форму онкологии, о чем он говорил в 2023 году.

Семья также поблагодарила врачей частной больницы Святого Винсента за заботу и поддержку и попросила уважать их право на конфиденциальность. Дополнительную информацию о прощании пообещали сообщить впоследствии.

Боролся с раком, но не терял оптимизма

В 2022 году у Сэма Нилла диагностировали ангиоиммунобластную Т-клеточную лимфому третьей стадии, редкую форму рака крови.

О своей борьбе с болезнью он откровенно говорил в вышедших в 2023 году мемуарах "Did I Ever Tell You This?". Тогда актер признавался, что лечение заставило его по-другому посмотреть на жизнь, однако он не терял чувства юмора и продолжал работать.

Позже Нилл сообщал, что рак отступил, хотя он оставался под наблюдением медиков.

Биография Сэма Нилла

Актер родился 14 сентября 1947 года в городе Ома (Северная Ирландия). Когда ему было семь лет, семья переехала в Новую Зеландию, которую он впоследствии называл своим настоящим домом.

Сначала Нилл изучал право, однако оставил университет и посвятил себя актерству. Его первой большой киноработой стал фильм "Спящие псы", после которого карьера начала стремительно развиваться.

Впоследствии он сыграл в лентах "Моя блестящая карьера", "Омен 3", "Одержимость", "Охота на Красный Октябрь", а настоящую мировую известность приобрел после выхода фильма Стивена Спилберга "Парк Юрского периода", где исполнил роль доктора Алана Гранта.

К этому образу актер возвращался еще дважды - в "Парке Юрского периода 3" и "Мире Юрского периода: Доминион".

За свою карьеру Нилл снялся более чем в 150 фильмах и сериалах. Среди его самых известных работ также "Фортепиано", "В пасти безумия", "Горизонт событий", "Двухсотлетний человек", "Охота на диких людей", "Кролик Питер", а также сериалы "Острые картузы" и "Тюдоры".

Увлекался виноделием и ценил простую жизнь

Вне съемочных площадок Нилл много времени проводил на собственной винодельне в Новой Зеландии. Он не раз говорил, что работа на винограднике помогает ему восстанавливать силы после съемок.

В одном из интервью актер признавался, что не боится смерти, однако очень хотел прожить еще много лет, чтобы увидеть, как взрослеют внуки и развивается дело, которому он посвятил часть жизни.

На смерть актера отреагировали политики

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон назвал Нилла одним из величайших деятелей национального кинематографа, который помог сделать новозеландское кино известным далеко за пределами страны.

Слова соболезнования также выразил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе. Он отметил, что Нилл оставил заметный след не только в кино, но и в зрительских сердцах, которые запомнят его талант, человечность и неизменное чувство юмора.