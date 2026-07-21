Руслана повідомила про смерть близького друга: "Важко навіть дихати"

Причина смерті

Танцівника не стало 21 липня після тривалої боротьби з важкою хворобою - раком шлунка.

Про його страшний діагноз стало відомо в 2021 році. Тоді його колеги з театру "Життя" ініціювали благодійний збір, до якого долучилося чимало українців.

На декілька років хвороба відступила, але у червні цього року стан Гарбарчука знову погіршився, і він потрапив до лікарні.

Що написала Руслана

"Сьогодні вночі не стало мого найближчого друга. І це момент, який дуже важко пережити", - написала співачка.

За словами співачки, Гарбарчук був для неї не просто колегою, а людиною, з якою її пов’язували роки дружби та спільний творчий шлях. Разом вони об’їздили весь світ, дали сотні концертів і стояли на сцені "Євробачення".

"Жодні слова не в стані описати, що він для мене значить", - зазначила Руслана.

Руслана показала архівне фото з танцівником (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Вона згадала друга як щиру, талановиту, веселу та натхненну людину, яка назавжди залишиться у пам’яті близьких.

"Біль такий, що зараз важко навіть дихати. Я співчуваю дружині Наді, дітям, брату і всій родині", - написала артистка.

Руслана також наголосила, що смерть Гарбарчука стала непоправною втратою для всіх учасників балету театру "Життя".

"Повірити у те, що сталося і прийняти це, розум поки відмовляється. Але одне я знаю точно: Сашко завжди буде у моєму серці. Я завжди уявлятиму його поруч на сцені", - додала співачка.

Руслана та Гарбарчук в 2004 році (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Що написали колеги танцівника

Страшну звістку підтвердили і в театрі танцю "Життя".

"Наш Сашко - пішов. Важко в це повірити і прийняти. Він прийшов до нас зовсім юним хлопцем і виріс у справжнього майстра, соліста, без якого "Життя" важко уявити", - сказано в дописі.

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