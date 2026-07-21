Руслана сообщила о смерти близкого друга: "Трудно даже дышать"

Причина смерти

Танцовщика не стало 21 июля после длительной борьбы с тяжелой болезнью - раком желудка.

О его страшном диагнозе стало известно в 2021 году. Тогда его коллеги из театра "Життя" инициировали благотворительный сбор, к которому присоединилось немало украинцев.

На несколько лет болезнь отступила, но в июне этого года состояние Гарбарчука снова ухудшилось, и он попал в больницу.

Что написала Руслана

"Сегодня ночью не стало моего близкого друга. И это момент, который очень тяжело пережить", - написала певица.

По словам певицы, Гарбарчук был для нее не просто коллегой, а человеком, с которым ее связывали годы дружбы и общий творческий путь. Вместе они объездили весь мир, дали сотни концертов и стояли на сцене "Евровидения".

"Никакие слова не в состоянии описать, что он для меня значит", - отметила Руслана.

Руслана показала архивное фото с танцовщиком (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Она вспомнила друга как искреннего, талантливого, веселого и вдохновенного человека, который навсегда останется в памяти близких.

"Боль такая, что сейчас тяжело даже дышать. Я сочувствую жене Наде, детям, брату и всей семье", - написала артистка.

Руслана также подчеркнула, что смерть Гарбарчука стала невосполнимой утратой для всех участников балета театра "Життя".

"Поверить в случившееся и принять это разум пока отказывается. Но одно я знаю точно: Саша всегда будет в моем сердце. Я всегда буду представлять его рядом на сцене", - добавила певица.

Руслана и Гарбарчук в 2004 году (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Что написали коллеги танцовщика

Страшное известие подтвердили и в театре танца "Життя".

"Наш Саша - ушел. Трудно в это поверить и принять. Он пришел к нам совсем юным парнем и вырос в настоящего мастера, солиста, без которого "Життя" трудно представить", - сказано в сообщении.

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