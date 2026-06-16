"Щасливо ходили по калюжах". Клопотенко розкрив нові подробиці весілля (відео)

Які обряди були на весіллі Клопотенка

За словами шеф-кухара, весілля було насамперед присвячене українським традиціям, а не гучним розвагам.

"Ми підготували звичаї чотирьох регіонів, звідки походять наші родини - Черкащини, Київщини, Полтавщини та Херсонщини. І впродовж святкування нанизували обряди один за одним", - зазначив він.

Святкування розпочалося з прикрашання весільного гільця - деревця, яке оздоблювали паперовими квітами. Перед початком свята молодята попросили благословення у батьків та прийняли традиційні хліби.

"Потім нас обсипали зерном за давньою традицією. Далі були обряди заведення за стіл і злучення свічок", - додав він.

Яким було весілля Клопотенка (фото: facebook.com/yevhen.klopotenko)

Особливого шарму церемонії додали злива та грім.

"Катерина каже, що це природа з нами говорила. А я пам’ятаю, що в українських повір’ях дощ асоціювали з родючістю та благословенням. Тому ми обоє щасливо ходили по калюжах", - поділився Євген.

Він також пояснив, чому вони з коханою обрали для весілля Ботанічний сад імені Фоміна. Це місце має особливе значення для Катерини.

"Це унікальна київська локація, і ми вирішили, що хочемо, щоб наша сім’я зародилася саме тут", - додав Клопотенко.

На завершення шеф-кухар наголосив, що своїм весіллям вони хотіли показати, як можна відроджувати українські традиції та обряди.

Що відомо про весілля Клопотенка

Нагадаємо, 13 червня Євген та Катерина офіційно стали чоловіком та дружиною, про що повідомили у соцмережах.

Пара оголосила про заручини у січні цього року. Кулінар зробив пропозицію в українському стилі, а його кохана дала згоду.

Євген уперше публічно заговорив про свої стосунки восени 2025 року після 9 місяців разом.