"Щасливо ходили по калюжах". Клопотенко розкрив нові подробиці весілля (відео)

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився новими деталями свого весілля з Катериною Воскресенською. Він показав унікальні кадри з церемонії та розповів, які старовинні українські обряди стали частиною святкування.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook ресторатора.
За словами шеф-кухара, весілля було насамперед присвячене українським традиціям, а не гучним розвагам.
"Ми підготували звичаї чотирьох регіонів, звідки походять наші родини - Черкащини, Київщини, Полтавщини та Херсонщини. І впродовж святкування нанизували обряди один за одним", - зазначив він.
Святкування розпочалося з прикрашання весільного гільця - деревця, яке оздоблювали паперовими квітами. Перед початком свята молодята попросили благословення у батьків та прийняли традиційні хліби.
"Потім нас обсипали зерном за давньою традицією. Далі були обряди заведення за стіл і злучення свічок", - додав він.
Особливого шарму церемонії додали злива та грім.
"Катерина каже, що це природа з нами говорила. А я пам’ятаю, що в українських повір’ях дощ асоціювали з родючістю та благословенням. Тому ми обоє щасливо ходили по калюжах", - поділився Євген.
Він також пояснив, чому вони з коханою обрали для весілля Ботанічний сад імені Фоміна. Це місце має особливе значення для Катерини.
"Це унікальна київська локація, і ми вирішили, що хочемо, щоб наша сім’я зародилася саме тут", - додав Клопотенко.
На завершення шеф-кухар наголосив, що своїм весіллям вони хотіли показати, як можна відроджувати українські традиції та обряди.
Нагадаємо, 13 червня Євген та Катерина офіційно стали чоловіком та дружиною, про що повідомили у соцмережах.
Пара оголосила про заручини у січні цього року. Кулінар зробив пропозицію в українському стилі, а його кохана дала згоду.
Євген уперше публічно заговорив про свої стосунки восени 2025 року після 9 місяців разом.