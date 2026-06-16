"Счастливо ходили по лужам". Клопотенко раскрыл новые подробности свадьбы (видео)

Какие обряды были на свадьбе Клопотенко

По словам шеф-повара, свадьба была посвящена прежде всего украинским традициям, а не громким развлечениям.

"Мы подготовили обычаи четырех регионов, откуда родом наши семьи - Черкасской, Киевской, Полтавской и Херсонской областей. И на протяжении всего торжества проводили обряды один за другим", - отметил он.

Празднование началось с украшения деревца, которое дополняли бумажными цветами. Перед началом праздника молодожены попросили благословения у родителей и приняли традиционные хлеба.

"Затем нас осыпали зерном по древней традиции. Далее последовали обряды приглашения за стол и скрещивания свечей", - добавил он.

Как прошла свадьба Клопотенко (фото: facebook.com/yevhen.klopotenko)

Особый шарм церемонии придали ливень и гром.

"Екатерина говорит, что это природа с нами разговаривала. А я помню, что в украинских поверьях дождь ассоциировали с плодородием и благословением. Поэтому мы оба с радостью ходили по лужам", - поделился Евгений.

Он также объяснил, почему они с любимой выбрали для свадьбы Ботанический сад имени Фомина. Это место имеет особое значение для Екатерины.

"Это уникальная киевская локация, и мы решили, что хотим, чтобы наша семья зародилась именно здесь", - добавил Клопотенко.

В заключение шеф-повар подчеркнул, что своей свадьбой они хотели показать, как можно возрождать украинские традиции и обряды.

Что известно о свадьбе Клопотенко

Напомним, 13 июня Евгений и Екатерина официально стали мужем и женой, о чем сообщили в соцсетях.

Пара объявила о помолвке в январе этого года. Кулинар сделал предложение в украинском стиле, а его возлюбленная дала согласие.

Евгений впервые публично заговорил о своих отношениях осенью 2025 года после 9 месяцев вместе.