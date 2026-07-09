"Вибір на користь себе": екссолістка "ВІА Гри" розкрила справжню причину розлучення з чоловіком

Наважилася на розлучення не одразу

За словами співачки, рішення про розлучення далося їй нелегко. Вона довго його обмірковувала і зрештою зрозуміла, що хоче рухатися далі окремим шляхом. Зі слів артистки можна зробити висновок, що саме вона стала ініціаторкою розриву.

"Я прожила 11 років у стосунках. Ми дорослішали разом, будували сім’ю, у нас народилася дитина. І я, правда, вдячна цьому періоду за дуже багато уроків. Рішення про розлучення стало одним із найнепростіших у моєму житті. Я йшла до нього не один день і не один місяць. І це не був вибір проти когось. Це був вибір на користь себе", - пояснила вона.

Санта з донькою та колишнім чоловіком (фото: instagram.com/santadimopulos)

Вдячність за прожиті роки

Незважаючи за логічне завершення шлюбу, артистка говорить про цей етап життя без образ. Вона зазначила, що вдячна Ігорю за роки, які вони прожили разом, а також за народження доньки Софії.

Після розлучення колишнє подружжя підтримує цивілізовані стосунки та разом бере участь у вихованні дитини. Сама ж співачка запевняє, що сьогодні для неї головне - внутрішня гармонія та можливість чесно жити у злагоді із собою.

Що відомо про стосунки зіркової пари

Санта Дімопулос і бізнесмен Ігор Кучеренко познайомилися на початку 2010-х років. Незабаром між ними зав'язалися романтичні стосунки, а у 2015 році пара офіційно одружилася.

У вересні 2019 року в подружжя народилася донька Софія. Після її появи на світ артистка неодноразово говорила, що сім'я стала для неї головною цінністю. В цей час артистка продовжувала активно займатися творчістю, розвивати власний бізнес і брати участь у міжнародних проєктах.

Упродовж багатьох років Санта та Ігор жили між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Співачка не раз ділилася, що чоловік підтримував її професійні амбіції, хоча сам уникав публічності й майже не з'являвся в медіа.

Про розлучення Дімопулос повідомила навесні 2024 року. Тоді вона наголосила, що рішення було мирним, а після завершення шлюбу їм вдалося зберегти повагу одне до одного та продовжити спільно виховувати доньку.