"Выбор в пользу себя": экс-солистка "ВИА Гры" раскрыла истинную причину развода с мужем

Решилась на развод не сразу

По словам певицы, решение о разводе далось ей нелегко. Она долго его обдумывала и наконец поняла, что хочет двигаться дальше по отдельному пути. По словам артистки, можно сделать вывод, что именно она стала инициатором разрыва.

"Я прожила 11 лет в отношениях. Мы взрослели вместе, строили семью, у нас родился ребенок. И я, правда, благодарна этому периоду за очень много уроков. Решение о разводе стало одним из самых непростых в моей жизни. Я шла к нему не один денек и не один месяц. И это не был выбор против кого-либо. Это был выбор в пользу себя", - пояснила она.

Санта с дочерью и бывшим мужем (фото: instagram.com/santadimopulos)

Благодарность за прожитые годы

Несмотря на логическое завершение брака, артистка говорит об этом этапе жизни без оскорблений. Она отметила, что благодарна Игорю за годы, которые они прожили вместе, а также за рождение дочери Софии.

После развода бывшие супруги поддерживают цивилизованные отношения и вместе участвуют в воспитании ребенка. Сама же певица уверяет, что сегодня для нее главное - внутренняя гармония и возможность честно жить в согласии с собой.

Что известно об отношениях звездной пары

Санта Димопулос и бизнесмен Игорь Кучеренко познакомились в начале 2010-х годов. Вскоре между ними завязались романтические отношения, а в 2015 году пара официально вышла замуж.

В сентябре 2019 года у супругов родилась дочь София. После ее появления на свет артистка не раз говорила, что семья стала для нее главной ценностью. В это время артистка продолжала активно заниматься творчеством, развивать собственный бизнес и участвовать в международных проектах.

На протяжении многих лет Санта и Игорь жили между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами. Певица не раз делилась, что мужчина поддерживал ее профессиональные амбиции, хотя сам избегал публичности и почти не появлялся в СМИ.

О разводе Димопулос сообщила весной 2024 года. Тогда она подчеркнула, что решение было мирным, а по завершении брака им удалось сохранить уважение друг к другу и продолжить совместно воспитывать дочь.