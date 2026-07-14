"Він розумний хлопчик". Тіна Кароль чесно висловилася про можливість мобілізації сина

Тіна Кароль не раз казала, що її 17-річний син Веніамін планує пов'язати майбутнє з Україною після завершення навчання у Великій Британії. Вона вперше чесно відповіла, як відреагує, якщо хлопець колись захоче долучитися до армії.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю співачки "Насправді МАХ".
Під час розмови співачку запитали, як вона поставиться до рішення Веніаміна, якщо він після повернення в Україну й вирішить долучитися до війська.
Артистка наголосила, що поважатиме вибір сина. Вона зауважила, що він зможе знайти собі місце в будь-якій сфері.
"Що скаже дитина, то й буде. Він насправді розумний хлопчик і він знадобиться в багатьох сферах", - сказала вона.
Водночас вона дала зрозуміти, що завжди бачила у синові майбутнє України.
"Я завжди вірила, що представляти Україну мають люди, які вільно говорять англійською, ще мовами. Він говорить. Ті люди, які могли бачити і українське навчання, і зарубіжне навчання, які люблять свою країну, розмовляють українською", - наголосила вона.
Співачка також підкреслила, що оптимістично налаштована щодо майбутнього країни.
"Я впевнена в Україні. Ця війна породила чисте бажання створити свою ідеальну країну. Я вірю в це", - додала вона.
Нагадаємо, Веніамін є єдиним сином співачки та її покійного чоловіка, продюсера Євгена Огіра. Нині хлопцю 17 років, він вивчає політологію та економіку у Великій Британії.
Для Кароль було важливо, щоб хлопець зберігав зв'язок з Батьківщиною та знав українську мову. Саме тому за кордоном він проживав в українській родині та підтримував зв'язок з діаспорою.
Раніше співачка розкрила, якою свекрухою вона може бути та чи вільне серце Веніаміна.