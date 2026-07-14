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"Он умный мальчик". Тина Кароль честно высказалась о возможности мобилизации сына

23:40 14.07.2026 Вт
2 мин
Артистка призналась, каким видит будущее сына и Украины
aimg Сюзанна Аль Мариди
Тина Кароль (скриншот)

Тина Кароль не раз говорила, что ее 17-летний сын Вениамин планирует связать будущее с Украиной после завершения учебы в Великобритании. Она впервые честно ответила, как отреагирует, если парень когда-то захочет присоединиться к армии.

Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью певицы "Насправді МАХ".

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Что сказала Кароль о возможности мобилизации сына

Во время разговора певицу спросили, как она отнесется к решению Вениамина, если он вернется в Украину и решит присоединиться к войску.

Артистка подчеркнула, что будет уважать выбор сына. Она заметила, что он сможет найти себе место в любой сфере.

"Что скажет ребенок, то и будет. Он действительно умный мальчик и он понадобится во многих сферах", - сказала она.

Кароль высказалась о сыне (фото: facebook.com/tina.karol)

В то же время, она дала понять, что всегда видела в сыне будущее Украины.

"Я всегда верила, что представлять Украину должны люди, которые свободно говорящие на английском, других языках. Он говорит. Те люди, которые могли видеть и украинское обучение, и зарубежное, которые любят свою страну, разговаривают на украинском", - подчеркнула она.

Певица также подчеркнула, что оптимистично настроена по поводу будущего страны.

"Я уверена в Украине. Эта война породила чистое желание создать свою идеальную страну. Я верю в это", – добавила она.


Что известно о сыне Тины Кароль

Напомним, Вениамин является единственным сыном певицы и ее покойного мужа, продюсера Евгения Огира. Сейчас парню 17 лет он изучает политологию и экономику в Великобритании.

Для Кароль было важно, чтобы он сохранял связь с Родиной и знал украинский язык. Именно поэтому за границей он проживал в украинской семье и поддерживал связь с диаспорой.

Ранее певица раскрыла, какой свекровью она может быть и свободно ли сердце Вениамина.

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