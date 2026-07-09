Зірка "Субстанції" Маргарет Кволлі розлучається з чоловіком після трьох років шлюбу

Криза у шлюбі

За словами джерела, стосунки пари вже тривалий час були "нестабільними".

Інший співрозмовник видання зазначив, що зараз обоє зосереджені на роботі та "розбираються у своїх силах". Наразі Антонофф продовжує гастрольний тур "Bleachers Forever", тоді як Кволлі працює над підготовкою до зйомок нового фільму жахів.

Чутки про кризу в парі посилилися після весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі, яке відбулося 3 липня. На святкування Антонофф прийшов без дружини - його супроводжувала сестра, дизайнерка Рейчел.

Варто зауважити, що представники акторки та музиканта публічно інформацію щодо розриву поки що не коментували.

Кохання з першого погляду

Про роман Маргарет Кволлі та Джека Антоноффа стало відомо ще 2021 року після того, як їх помітили разом у Брукліні. Уже наступного року вони вперше офіційно з'явилися на публіці як пара, а навесні 2022-го оголосили про заручини.

Весілля відбулося у серпні 2023 року в Нью-Джерсі, а серед гостей були Тейлор Свіфт, Ченнінг Татум, Зої Кравіц, Кара Делевінь та Лана Дель Рей.

Ще кілька місяців тому Антонофф із захопленням згадував момент знайомства з майбутньою дружиною. У розмовах із представниками ЗМІ він говорив, що зрозумів усе майже миттєво.

"Я побачив її, і це було як у чортовому фільмі "Hallmark", який здається неправдоподібним. Коли я зустрів її, я почав уявляти собі речі, які ніколи навіть не уявляв, наприклад, шлюб", - розповідав він про свої почуття.

Джек Антонофф (фото: іnstagram.com/jackantonoff)

Музикант також пригадував своє освідчення у Парижі та зізнався, що страшенно хвилювався.

"Я повернувся і зрозумів, що виглядаю божевільним, бо вона подивилася на мене так, ніби щось не так, і, гадаю, це тому, що я почав пітніти", - додав музикант.

Що ж стосується самої Кволі, то незадовго до весілля вона називала Антоноффа "своєю людиною" та говорила, що ніколи не почувалася настільки щасливою.

"Я така щаслива, що знайшла свою людину. І це справжнє. Це дивовижно. Це найкраще відчуття у світі", - говорила вона, коментуючи стосунки з Джеком.

Тоді ж акторка розповідала, що поруч із чоловіком вперше відчула бажання створити справжній дім і в майбутньому замислювалася про дітей, хоча поки планувала зосередитися на кар'єрі.

Проте, попри романтичну історію кохання, яка надихнула навіть Лану Дель Рей написати пісню "Margaret", сімейне життя Кволлі та Антоноффа тривало менш як три роки.

Що ще відомо про Маргарет Кволі

Акторка народилася 23 жовтня 1994 року в родині відомої голлівудської зірки Енді Макдавелл та колишнього моделі Пола Кволлі. Спочатку вона планувала пов'язати життя з балетом і навчалася у престижних танцювальних школах, однак згодом вирішила будувати кар'єру в кіно.

Перший успіх прийшов до акторки після ролі в серіалі "Покинуті". Згодом вона зіграла у стрічках "Одного разу в... Голлівуді", "Святилище", "Бідолашні створіння", "Види доброти", а також у мінісеріалі "Покоївка", за який була номінована на премії "Еммі" та "Золотий глобус".

Світову популярність Кволлі принесла роль у фільмі "Субстанція", де вона зіграла разом із Демі Мур. Картина стала одним із найгучніших кінопроєктів 2024 року, а сама акторка отримала схвальні відгуки критиків і була номінована на "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану.