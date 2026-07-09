Звезда "Субстанции" Маргарет Кволли расстается с мужем после трех лет брака

Кризис в браке

По словам источника, отношения пары уже долгое время были "нестабильными".

Другой собеседник издания отметил, что сейчас оба сосредоточены на работе и "разбираются в своих силах". Антонофф продолжает гастрольный тур "Bleachers Forever", тогда как Кволли работает над подготовкой к съемкам нового фильма ужасов.

Слухи о кризисе в паре усилились после состоявшейся 3 июля свадьбы Тейлор Свифт и Тревиса Келси . На празднование Антонофф пришел без жены - его сопровождала сестра, дизайнер Рейчел.

Следует заметить, что представители актрисы и музыканта публично информацию о разрыве пока не комментировали.

Любовь с первого взгляда

О романе Маргарет Кволли и Джека Антоноффа стало известно еще в 2021 году, после того как их заметили вместе в Бруклине. Уже в следующем году они впервые официально появились на публике как пара, а весной 2022-го объявили о помолвке.

Свадьба состоялась в августе 2023 года в Нью-Джерси, а среди гостей были Тейлор Свифт, Ченнинг Татум, Зои Кравиц, Кара Делевинь и Лана Дель Рэй.

Еще несколько месяцев назад Антонофф с восторгом вспоминал момент знакомства с будущей супругой. В разговорах с представителями СМИ он говорил, что понял все почти мгновенно.

"Я увидел ее, и это было как в чертовском фильме "Hallmark", который кажется неправдоподобным. Когда я встретил ее, я начал представлять себе вещи, которые никогда даже не представлял, например, брак", - рассказывал он о своих чувствах.

Джек Антонофф (фото: instagram.com/jackantonoff)

Музыкант также вспоминал свое признание в Париже и признался, что очень волновался.

"Я вернулся и понял, что выгляжу безумным, потому что она посмотрела на меня так, будто что-то не так, и, думаю, это потому, что я начал потеть", - добавил музыкант.

Что же касается самой Кволы, то незадолго до свадьбы она называла Антоноффа "своим человеком" и говорила, что никогда не чувствовала себя столь счастливой.

"Я так счастлива, что нашла своего человека. И это настоящее. Это удивительно. Это самое лучшее ощущение в мире", - говорила она, комментируя отношения с Джеком.

Тогда же актриса рассказывала, что рядом с мужем впервые испытала желание создать настоящий дом и в будущем задумывалась о детях, хотя планировала пока сосредоточиться на карьере.

Однако, несмотря на романтическую историю любви, которая вдохновила даже Лану Дель Рей написать песню "Margaret", семейная жизнь Кволли и Антоноффа длилась менее трех лет.

Что еще известно о Маргарете Кволе

Актриса родилась 23 октября 1994 года в семье известной голливудской звезды Энди Макдавелл и бывшей модели Пола Кволли. Сначала она планировала увязать жизнь с балетом и училась в престижных танцевальных школах, однако впоследствии решила строить карьеру в кино.

Первый успех пришел к актрисе после роли в сериале "Покинутые". Впоследствии она сыграла в лентах "Однажды в... Голливуде", "Святилище", "Бедняжные создания", "Виды доброты", а также в минисериале "Горничница", за который была номинирована на премии "Эмми" и "Золотой глобус".

Мировую известность Кволли принесла роль в фильме "Субстанция", где она сыграла вместе с Деми Мур. Картина стала одним из самых громких кинопроектов 2024 года, а сама актриса получила положительные отзывы критиков и была номинирована на "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана.