"Знав місце і дату". Ексдружина Ращука відповіла на його закиди щодо хрещення сина

У травні колишня дружина Володимира Ращука похрестила їхнього спільного сина Ярему. Актор заявляв, що вона самостійно організувала подію, а його не повідомила. Нарешті акторка прокоментувала закиди колишнього.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Вікторії OBOZ.UA.
Акторка розповіла, що кількість хрещених батьків вони з Володимиром узгоджували спільно ще до церемонії.
"Говорити - не мішки носити. Більшість хрещених ми обирали разом. Ба більше, багатьом із них разом і пропонували стати хрещеними батьками Яремчика. Так само він знав і про самі хрестини. Ми разом обирали храм, разом обговорювали, де будемо хрестити сина", - зазначила вона.
За словами Вікторії, колишній чоловік знав, де і коли відбудеться подія. Втім, згодом їхнє спілкування припинилося.
"Він знав і місце, і дату. Остаточно дату я прив'язувала до приїзду однієї з хрещених, яка мала прилетіти з-за кордону. Я повідомила йому про це. Але ми потім вже перестали спілкуватися, він мене всюди позаблоковував, але менше з тим", - поділилася вона.
Серед хрещених були давні друзі, колеги з акторського середовища та побратим Ращука.
"Його побратим, який спеціально відпросився з фронту на хрестини, телефонував йому і сказав, що їде на хрещення Яремчика такого-то числа, в такому-то місці. Володимир у відповідь просто змовчав", - розповіла Вікторія.
Наприкінці травня актор неохоче відповів на питання про вибір хрещених батьків.
"Це все вона сама зробила, я не присутній був. Це зробили без мене. Я навіть не знав, що це відбувається", - сказав він в коментарі "Ранку у великому місті".
Нагадаємо, на початку червня акторка оголосила про офіційне розлучення після 11 років шлюбу. Сам Ращук на засідданні не з'явився.
Він повідомив про розрив з дружиною у квітні. Тоді заявив про "певні переоцінки" і нове кохання.
За словами Вікторії, чоловік зраджував її під час вагітності. Акторка пережила кілька невдалих спроб ЕКЗ, щоб народити дитину.
Детальніше про акторську кар'єру, суди з Ращуком, його зради та стосунки з донькою Вікторія Білан розповіла в інтерв'ю РБК-Україна LIFE.