"Це якась гарантія": Денисенко зробила несподівану заяву про шлюбний контракт із Савранським

Акторка Наталка Денисенко та її наречений - підприємець і манекенник Юрій Савранський активно готуються до весілля. Пара вже визначилася не лише з форматом святкування, а й ухвалила важливе рішення щодо майбутнього шлюбу.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на інтерв'ю акторки для проєкту "Наодинці з Гламуром".

Важливе рішення перед офіційним оформленням стосунків

Закохані розповіли, що перед офіційною реєстрацією шлюбу планують укласти шлюбний контракт. За словами Денисенко, це рішення вони прийняли спокійно та без суперечок.

"Звичайно, підпишемо. Це якась гарантія для нього, для його дітей, для мого сина. Тільки у цьому є потреба", - пояснила вона.

Свою чергою Савранський підтримав наречену та зазначив, що не бачить у такому рішенні нічого незвичного.

"Абсолютно нормальна історія. Ми говорили про це дуже вільно і спокійно. Пункти ми не можемо розголошувати, але ми можемо порадити користуватися такою історією всім. В цьому немає нічого страшного. Це нормальна європейська і всесвітня практика. Цього не потрібно боятися", - зазначив він.

Яким буде весілля

Крім того, Наталка поділилася подробицями майбутнього святкування. За її словами, вони не планують влаштовувати гучну церемонію, а хочуть провести цей день у колі найближчих людей.

"Буде душевне весілля. Хочеться, щоб наше весілля було таке, як наше кохання. Тендітне, душевне. Таке камерне. Менше 100 людей. Ми дуже вибірково ставимося до того оточення, яке буде у нас на весіллі. І тому це будуть лише наші родичі, колеги. Буде те оточення, яке нам зараз відгукується", - поділилася Денисенко, не розкриваючи імен тих, кого пара планує запросити на це важливе свято.

Що відомо про стосунки Савранського і Денисенко

Про роман Наталки Денисенко та Юрія Савранського стало відомо наприкінці 2025 року. Після розлучення з актором Андрієм Федінчиком Наталка перестала приховувати нові стосунки й почала з'являтися з коханим на публіці.

Що стосується Юрія Савранського, то він працює манекенником, знімається в кіно та займається власною справою. Він, як і Денисенко, вже був одружений та має дітей від попередніх стосунків. Пара часто проводить час разом, працює над спільними проєктами та ділиться моментами свого життя в соцмережах.

У червні 2026 року Юрій освідчився акторці під час відпочинку в Туреччині. Вона відповіла "так", а згодом закохані повідомили, що вже готуються до весілля.