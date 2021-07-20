Абсолютный тренд: стилист показала, как носить платье-парашют летом 2021
Летом 2021 на пике популярности уже побывали самые разнообразные наряды, от брюк до топов. Пришло время необычных платьев - например, как вам идея нарядиться в… платье-парашют?!
Стилист Файила Эспиби рассказала в своем блоге в Instagram, что этим летом платье стало мегапопулярным в сети. Она показала топ идей, как его носить.
Легкие, воздушные, почти невесомые платья этим летом взяли штурмом почти все fashion-бастионы Инстаграма. Увернуться от облачков и парашютов было непростой задачей! Удалось ли вам избежать нашествия этих чудо-нарядов или вы облачились этим летом в такое же?
Как носить платье-парашют летом 2021
- С босоножками на высоком каблуке.
- С обувью на плоском ходу.
В этом на пляж нельзя: стилист показала, какие купальники и панамки уже антитренд
Обратите внимание на разноцветные модели платьев-парашютов. Когда хочется чего-то необычного, розовые, зеленые и даже красные - для самых смелых! Платья с принтами тоже в тренде.
Также обратите внимание, что такие платья не обязательно должны быть длинными, короткие модели - тоже популярны! Носить можно как с каблуками, так и с босоножками без каблука.
Не делайте так: стилист показала, какой маникюр уже безнадежно устарел
Платья-парашюты не обязательно должны быть в пол, короткие - тоже в моде (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист рассказала, какой минимум одежды стоит взять с собой на море.