Абсолютный тренд: стилист показала, как носить платье-парашют летом 2021

Летом 2021 на пике популярности уже побывали самые разнообразные наряды, от брюк до топов. Пришло время необычных платьев - например, как вам идея нарядиться в… платье-парашют?!

Стилист Файила Эспиби рассказала в своем блоге в Instagram, что этим летом платье стало мегапопулярным в сети. Она показала топ идей, как его носить.

Легкие, воздушные, почти невесомые платья этим летом взяли штурмом почти все fashion-бастионы Инстаграма. Увернуться от облачков и парашютов было непростой задачей! Удалось ли вам избежать нашествия этих чудо-нарядов или вы облачились этим летом в такое же?

Как носить платье-парашют летом 2021

С босоножками на высоком каблуке.

С обувью на плоском ходу.

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Обратите внимание на разноцветные модели платьев-парашютов. Когда хочется чего-то необычного, розовые, зеленые и даже красные - для самых смелых! Платья с принтами тоже в тренде.

Также обратите внимание, что такие платья не обязательно должны быть длинными, короткие модели - тоже популярны! Носить можно как с каблуками, так и с босоножками без каблука.

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Платья-парашюты не обязательно должны быть в пол, короткие - тоже в моде (фото: instagram.com/faila_spb)