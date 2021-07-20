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Абсолютный тренд: стилист показала, как носить платье-парашют летом 2021

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Вторник 20 июля 2021 19:08
Абсолютный тренд: стилист показала, как носить платье-парашют летом 2021 Невесомые и легкие платья - на пике популярности в жару (фото: .pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Летом 2021 на пике популярности уже побывали самые разнообразные наряды, от брюк до топов. Пришло время необычных платьев - например, как вам идея нарядиться в… платье-парашют?!

Стилист Файила Эспиби рассказала в своем блоге в Instagram, что этим летом платье стало мегапопулярным в сети. Она показала топ идей, как его носить.

Легкие, воздушные, почти невесомые платья этим летом взяли штурмом почти все fashion-бастионы Инстаграма. Увернуться от облачков и парашютов было непростой задачей! Удалось ли вам избежать нашествия этих чудо-нарядов или вы облачились этим летом в такое же?

Как носить платье-парашют летом 2021

  • С босоножками на высоком каблуке.

Абсолютный тренд: стилист показала, как носить платье-парашют летом 2021

  • С обувью на плоском ходу.

Абсолютный тренд: стилист показала, как носить платье-парашют летом 2021

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Обратите внимание на разноцветные модели платьев-парашютов. Когда хочется чего-то необычного, розовые, зеленые и даже красные - для самых смелых! Платья с принтами тоже в тренде.

Абсолютный тренд: стилист показала, как носить платье-парашют летом 2021Абсолютный тренд: стилист показала, как носить платье-парашют летом 2021

Абсолютный тренд: стилист показала, как носить платье-парашют летом 2021

Также обратите внимание, что такие платья не обязательно должны быть длинными, короткие модели - тоже популярны! Носить можно как с каблуками, так и с босоножками без каблука.

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Абсолютный тренд: стилист показала, как носить платье-парашют летом 2021Абсолютный тренд: стилист показала, как носить платье-парашют летом 2021

Платья-парашюты не обязательно должны быть в пол, короткие - тоже в моде (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист рассказала, какой минимум одежды стоит взять с собой на море.

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