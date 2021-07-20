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Абсолютний тренд: стиліст показала, як носити сукню-парашут влітку 2021

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Вівторок 20 липня 2021 19:08
Абсолютний тренд: стиліст показала, як носити сукню-парашут влітку 2021 Невагомі і легкі сукні - на піку популярності в спеку (фото: .pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Влітку 2021 на піку популярності вже побували найрізноманітніші вбрання, від брюк до топів. Прийшов час незвичайних суконь - наприклад, як вам ідея вбратися в ... плаття-парашут?!

Стиліст Файїла Еспібі розповіла у своєму блозі в Instagram, що цього літа сукня стала мегапопулярною в мережі. Вона показала топ ідей, як його носити.

Легкі, повітряні, майже невагомі сукні цього літа взяли штурмом майже всі fashion-бастіони Instagram. Ухилитися від хмар і парашутів було непростим завданням! Чи вдалося вам уникнути навали цих диво-нарядів або ви одяглися цього літа в таке ж?

Як носити сукню-парашут влітку 2021

  • З босоніжками на високих підборах.

Абсолютний тренд: стиліст показала, як носити сукню-парашут влітку 2021

  • Зі взуттям на плоскому ходу.

Абсолютний тренд: стиліст показала, як носити сукню-парашут влітку 2021

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Зверніть увагу на різнокольорові моделі суконь-парашутів. Коли хочеться чогось незвичайного, рожеві, зелені і навіть червоні - для найсміливіших! Плаття з принтами теж в тренді.

Абсолютний тренд: стиліст показала, як носити сукню-парашут влітку 2021Абсолютний тренд: стиліст показала, як носити сукню-парашут влітку 2021

Абсолютний тренд: стиліст показала, як носити сукню-парашут влітку 2021

Також зверніть увагу, що такі сукні не обов'язково повинні бути довгими, короткі моделі - теж популярні! Носити можна як з каблуками, так і з босоніжками без каблука.

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Абсолютний тренд: стиліст показала, як носити сукню-парашут влітку 2021Абсолютний тренд: стиліст показала, як носити сукню-парашут влітку 2021

Сукні-парашути не обов'язково повинні бути в підлогу, короткі - теж в моді (фото: instagram.com/faila_spb)

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