Абсолютний тренд: стиліст показала, як носити сукню-парашут влітку 2021

Влітку 2021 на піку популярності вже побували найрізноманітніші вбрання, від брюк до топів. Прийшов час незвичайних суконь - наприклад, як вам ідея вбратися в ... плаття-парашут?!

Стиліст Файїла Еспібі розповіла у своєму блозі в Instagram, що цього літа сукня стала мегапопулярною в мережі. Вона показала топ ідей, як його носити.

Легкі, повітряні, майже невагомі сукні цього літа взяли штурмом майже всі fashion-бастіони Instagram. Ухилитися від хмар і парашутів було непростим завданням! Чи вдалося вам уникнути навали цих диво-нарядів або ви одяглися цього літа в таке ж?

Як носити сукню-парашут влітку 2021

З босоніжками на високих підборах.

Зі взуттям на плоскому ходу.

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Зверніть увагу на різнокольорові моделі суконь-парашутів. Коли хочеться чогось незвичайного, рожеві, зелені і навіть червоні - для найсміливіших! Плаття з принтами теж в тренді.

Також зверніть увагу, що такі сукні не обов'язково повинні бути довгими, короткі моделі - теж популярні! Носити можна як з каблуками, так і з босоніжками без каблука.

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Сукні-парашути не обов'язково повинні бути в підлогу, короткі - теж в моді (фото: instagram.com/faila_spb)