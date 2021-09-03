Актуально или устарело: стилист перечислила самые модные цвета и принты осени 2021
Один из самых популярных вопросов к стилисту перед новым сезоном: какой он, самый модный цвет, или какой принт на одежде сейчас актуальный.
Стилист Зоя Панина в своем Instagram рассказала, что многие цвета прошедших сезонов остаются в тренде, но актуальность наряда будет очень сильно зависеть от покроя вещи.
Каждый год Pantone выбирает главные и самые модные цвета предстоящего года. На подиумах тот или иной принт становится настоящим хитом. Также многие тренды сегодня приходят с улиц: it-girls и инфлюенсеры создают образы, которые, как эхо, разлетаются по всему интернету и Instagram.
Часто бывает, что тот или иной цвет или принт неожиданно для всех стремительно набирает популярность и остается с нами на несколько лет. Например, принт тай-дай, популярность которому пророчили на один сезон, уже который год не сдает свои позиции.
С it-girls и Pantone не поспорит (фото: instagram.com/hoskelsa)
А гусиная лапка? Всего лишь пару десятилетий отдавал нафталином. А сегодня все крупные модные дома включили этот узор в свои коллекции.
Если очень постараться, то любую вещь можно грамотно обыграть. Даже устаревшего кроя, даже странного цвета.
Но стоит ли игра свеч? Если она приведет к лишним вложениям в гардеробе и замкнутому кругу бесконечных покупок вокруг старого гардероба?
Что в тренде, что устарело: какие цвета в моде осенью 2021
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Оранжевый
Отправьте косуху на отдых: стилист показала актуальные кожаные вещи осени 2021
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Гусиная лапка
- Горошек
Главный цвет сезона: стилист показала, какой оттенок зеленого носить этой осенью
- Зеленый
- Зебра
Какие цвета в тренде осенью 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раньше стилист показала, какие свитера уже не в моде, пора распрощаться.