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Актуально або застаріло: стиліст перерахувала наймодніші кольори і принти осені 2021

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П'ятниця 03 вересня 2021 10:01
Актуально або застаріло: стиліст перерахувала наймодніші кольори і принти осені 2021 Горох з моди не виходить, а ось крій може "видати", що тренд застарів (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Однен з найпопулярніших питань до стиліста перед новим сезоном: який він, наймодніший колір, або який принт на одязі зараз актуальний.

Стиліст Зоя Паніна у своєму Instagram розповіла, що багато кольорів минулих сезонів залишаються в тренді, але актуальність вбрання буде дуже сильно залежати від крою речі.

Щороку Pantone вибирає головні і наймодніші кольори майбутнього року. На подіумах той чи інший принт стає справжнім хітом. Також багато які тренди сьогодні приходять з вулиць: it-girls і інфлюенсеріІнтернету і Instagram.

Часто буває, що той чи інший колір або принт несподівано для всіх стрімко набирає популярність і залишається з нами на кілька років. Наприклад, принт тай-дай, популярність якому пророкували на один сезон, вже який рік не здає свої позиції.

Актуально або застаріло: стиліст перерахувала наймодніші кольори і принти осені 2021

З it-girls і Pantone не посперечається (фото: instagram.com/hoskelsa)

А гусяча лапка? Всього лише пару десятиліть віддавав нафталіном. А сьогодні всі великі модні будинки включили цей візерунок в свої колекції.

Якщо дуже постаратися, то будь-яку річ можна грамотно обіграти. Навіть застарілого крою, навіть дивного кольору. Але чи варте воно того? Якщо це призведе до зайвих вкладень в гардероб та нескінченних покупок навколо старої речі?

Що в тренді, що застаріло: які кольори в моді восени 2021

  • Кораловий

Актуально або застаріло: стиліст перерахувала наймодніші кольори і принти осені 2021

Надішліть косуху на відпочинок: стиліст показала актуальні шкіряні речі осені 2021

  • Гусяча лапка

Актуально або застаріло: стиліст перерахувала наймодніші кольори і принти осені 2021

Актуально або застаріло: стиліст перерахувала наймодніші кольори і принти осені 2021

  • Горошок

Актуально або застаріло: стиліст перерахувала наймодніші кольори і принти осені 2021

Головний колір сезону: стиліст показала, який відтінок зеленого носити цієї осені

  • Зелений

Актуально або застаріло: стиліст перерахувала наймодніші кольори і принти осені 2021

Актуально або застаріло: стиліст перерахувала наймодніші кольори і принти осені 2021

  • Зебра

Актуально або застаріло: стиліст перерахувала наймодніші кольори і принти осені 2021Які кольори в тренді восени 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст показала, які светри вже не в моді, пора розпрощатися.

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