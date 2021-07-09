Андре Тан показал топ стильных образов на лето на примере главной it-girl Голливуда Хайли Бибер

Главная it-girl Голливуда Хейли Бибер-Болдуин любит одеваться разнообразно: сегодня она надевает удлиненный худи и ugly-shoes, накинув на плечи куртку мужа, Джастина Бибера, а завтра превратится в гламурную героиню из 90-х. Послезавтра - в настоящую бизнес-леди.
Украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram разобрал стиль знаменитой красавицы и подсказал, как одеться этим летом не хуже, чем одевается она.
Tomboy
Замиксовать спортивные брюки или карго с ботильонами, топом и объемной курткой? Легко! Главное - грамотно добавить аксессуары, чтобы сбалансировать образ.
Жакеты, куртки и пальто на Хейли всегда на пару размеров больше, что создает эффект объема и свободного кроя. Пиджак будто с мужского плеча отлично смотрится с леггинсами, шортами, джинсами mom и кроп-топами, а также с худи и платьями в бельевом стиле.
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Total look
Хейли круто сочетает в образах вещи одного оттенка, но разных фактур, демонстрируя, насколько выигрышно смотрятся такие комбинации. Рабочая фишка, берите на вооружение!
Андре Тан показал, как стильно одеваться (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
Аксессуар как визитка
Крупные серьги-кольца, геометрические очки, многослойные цепочки, чокеры, бейсболки, микросумки и волосы в стиле slicked-back завершают образ и делают его узнаваемым!
Раньше стилист рассказала, что взять с собой в чемодан в отпуск, а что оставить дома.