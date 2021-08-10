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База и важные детали: стилист показала, как правильно одеть школьницу в 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Скоро сентябрь - у всех мам появится очередная задачка, как одеть ребенка в школу, чтобы и актуально, и удобно.

Стилист Милалика Кенонфешн рассказала в своем Instagram, что самое главное - собрать базу вещей, а потом уже можно будет все их комбинировать друг с другом и создавать массу стильных луков.

Я собрала самые актуальные модели для школы - и я уже вижу просто миллион образов, которые можно с ними составить. В этом и есть суть хорошего школьного гардероба.

Девчонки, которые учатся в школе, или их родители, которые читают это, главный совет: уделяйте внимание деталям. Чистота обуви и одежды, правильно подобранные аксессуары - все это сделает настроение на целый день - и вы сможете себя хорошо позиционировать в коллективе.

Внимание к деталям, и ваша дочь - королева школы (фото: instagram.com/kristinapimenova)

Как одеть девочку в школу осенью 2021: база

  • Белая рубашка: лучше иметь сразу несколько, с разной длиной рукавов и разных оттенков.

  • Брюки выбирайте актуальных цветов и актуального пошива.

  • Юбка: под кожу, с декором, в клеточку.

Кежуал и оверсайз: Андре Тан показал, как модно одеть ребенка в школу в 2021

  • Платья-свитер и платье-жилетка - маст хэв, а для теплой осени - платье-парашют.

Трапеция и перевернутый конус: стилист показала самые актуальне каблуки осени 2021

  • Второй слой: жилетка, пиджак, жакет, свитер - все это пригодится малышке.

  • Сумка: и побольше, и поменьше, на разные случаи и под разное настроение.

  • Обувь: балетки, лоферы и кеды.

  • Детали, без стильных деталей в 2021 - никуда!

Какая база нужна каждой школьнице (фото: instagram.com/canonfashion)

Раньше стилист дала готовую капсулу на море, которая поместится в рюкзак.

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