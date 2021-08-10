База і важливі деталі: стиліст показала, як правильно одягнути школярку в 2021

Скоро вересень - у всіх мам з'явиться чергова задачка, як одягнути дитину в школу, щоб і актуально, і зручно.
Стиліст Мілаліка Кенонфешн розповіла у своєму Instagram, що найголовніше - зібрати базу речей, а потім вже можна буде речі комбінувати одну з одною - і створювати масу стильних луків.
Я зібрала найактуальніші моделі для школи - і я вже бачу просто мільйон образів, які можна з ними скласти. В цьому і є суть хорошого шкільного гардеробу.
Дівчата, які навчаються в школі, або їхні батьки, які читають це, головна порада: приділяйте увагу деталям. Чистота взуття і одягу, правильно підібрані прикраси - все це зробить настрій на цілий день - і ви зможете себе добре позиціонувати в колективі.
Кежуал і оверсайз: Андре Тан показав, як модно одягнути дитину в школу в 2021
Плаття-светр і плаття-жилетка - маст хев, а для теплої осені - плаття-парашут.
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Другий шар: жилетка, піджак, жакет, светр - все це стане в нагоді дівчинці.
Яка база потрібна кожній школярці (фото: instagram.com/canonfashion)
Раніше стиліст дала готову капсулу на море, яка поміститься в рюкзак.