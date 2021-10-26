Бельевое и бохо: стилист показала самые стильные платья на холодный сезон

Какое платье выбрать на осень и даже на зиму? Во-первых, даже некоторые платья из летнего гардероба можно смело перенести в осенний!
К примеру, если у вас есть бельевые платья с лета, осенью носим их с водолазкой, со свитером и т. д. Об этом рассказала в своем Instagram стилист Анна Мишаевна.
Также она посоветовала выбирать на холодный сезон следующие модели:
Тренды 2022: стилист рассказала, как выбрать верхнюю одежду не на один сезон
Длина на сегодняшний день - или мини, или миди. Никаких "в районе коленок", либо на открытую ладонь выше, либо ниже.
Цвета, опять же, разные, главное, чтобы вам подходило. Ну, и всякие принты, клетки, горошки, цветочки и т. д. приветствуются.
Какие платья выбрать на осень и зиму 2021-22 (фото: instagram.com/anna_mishaevna)
Раньше стилист рассказала, как выглядеть презентабельно, не потратив все деньги.