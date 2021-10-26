RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Білизняне і бохо: стиліст показала найстильніші сукні на холодний сезон

Автор: Тетяна Турчанікова

Яке плаття вибрати на осінь і навіть на зиму? По-перше, навіть деякі сукні з літнього гардеробу можна сміливо перенести в осінній!

Наприклад, якщо у вас є білизняні сукні з літа, восени носимо їх з водолазкою, зі светром і т. д. Про це розповіла в своєму Instagram стиліст Анна Мішаївна.

Яскрава осінь (фото: instagram.com/leoniehanne)

Також вона порадила вибирати на холодний сезон наступні моделі:

  • сукні-сорочки.
  • плаття в стилі бохо,
  • шифонові, будуть круто виглядати зі светром і грубими черевиками.
  • плаття на запах зі щільних тканин.
  • трикотажні та кашемірові сукні підходять практично всім. Якщо плюс сайз, то вибирайте не в обтяжку, а полуприлягаючого крою або злегка вільні.
  • плаття як подовжений піджак / жакет.
  • шкіряні сукні.
  • в'язані, об'ємні светри - як плаття.

Тренди 2022: стиліст розповіла, як вибрати верхній одяг не на один сезон

Довжина на сьогоднішній день - або міні, або міді. Ніяких "в районі колін", або на відкриту долоню вище, або нижче.

Кольори, знову ж таки, різний, головне, щоб вам підходило. Ну, і всякі принти, клітини, горошки, квіточки і т. д. вітаються.

Яке плаття обрати на осінь: ідеї для натхнення

  • В'язане

  • З запахом

  • Плаття-піджак

  • Шкіряне

  • Літні сукні "перекочували" в осінь і зиму

Які сукні обрати на осінь і зиму 2021-22 (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Раніше стиліст розповіла, як виглядати презентабельно, не витративши всі гроші.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди