Білизняне і бохо: стиліст показала найстильніші сукні на холодний сезон

Яке плаття вибрати на осінь і навіть на зиму? По-перше, навіть деякі сукні з літнього гардеробу можна сміливо перенести в осінній!
Наприклад, якщо у вас є білизняні сукні з літа, восени носимо їх з водолазкою, зі светром і т. д. Про це розповіла в своєму Instagram стиліст Анна Мішаївна.
Також вона порадила вибирати на холодний сезон наступні моделі:
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Довжина на сьогоднішній день - або міні, або міді. Ніяких "в районі колін", або на відкриту долоню вище, або нижче.
Кольори, знову ж таки, різний, головне, щоб вам підходило. Ну, і всякі принти, клітини, горошки, квіточки і т. д. вітаються.
Які сукні обрати на осінь і зиму 2021-22 (фото: instagram.com/anna_mishaevna)
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