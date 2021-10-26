Білизняне і бохо: стиліст показала найстильніші сукні на холодний сезон

Яскрава осінь (фото: instagram.com/leoniehanne)

Також вона порадила вибирати на холодний сезон наступні моделі:

сукні-сорочки.

плаття в стилі бохо,

шифонові, будуть круто виглядати зі светром і грубими черевиками.

плаття на запах зі щільних тканин.

трикотажні та кашемірові сукні підходять практично всім. Якщо плюс сайз, то вибирайте не в обтяжку, а полуприлягаючого крою або злегка вільні.

плаття як подовжений піджак / жакет.

шкіряні сукні.

в'язані, об'ємні светри - як плаття.

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Довжина на сьогоднішній день - або міні, або міді. Ніяких "в районі колін", або на відкриту долоню вище, або нижче.

Кольори, знову ж таки, різний, головне, щоб вам підходило. Ну, і всякі принти, клітини, горошки, квіточки і т. д. вітаються.

Яке плаття обрати на осінь: ідеї для натхнення

В'язане

З запахом

Плаття-піджак

Шкіряне

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Які сукні обрати на осінь і зиму 2021-22 (фото: instagram.com/anna_mishaevna)